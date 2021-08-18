Son dakika haberleri... Kerbela şehitleri, Halkalı'da düzenlenen törenle anıldı - Son Dakika

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilişinin 1382. yılında, Halkalı'daki Aşura Meydanı'nda anma töreni yapıldı.

Caferilik İnancını Tanıtma, Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİDER) tarafından Aşura Meydanı ve Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen matem töreni, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Hz. Hüseyin ile 72 masum Müslüman'ın Kerbela'da şehit edilmesinin hüznünü her yıl yeniden yaşadıklarını belirterek, Hz. Hüseyin'in şehit edilmesi hadisesinin iyi bilinmesi ve bu hadiseden ders çıkarılarak ibret alınması gerektiğini söyledi.

"Payımıza düşen Kerbela faciasını doğru kavramak olmalıdır"

"Hz. Hüseyin Efendimizi canice katlettiren Yezidin, Hz. Hüseyin'e karşı yanlış ve çarpık güttüğü bu siyaseti, Müslümanların bölünmesine ve asırlar boyu devam eden nifak hadiselerinin başlamasına sebebiyet vermiştir." diyen Bilgiç, şöyle devam etti:

"Hz. Hüseyin'in küfeye gidip başkaldırışında kendisinin iktidar olma düşüncesi asla söz konusu olmamıştır. Hz. Hüseyin, Yezid'in İslam ahlakını değiştirmeye çalıştığını, bunun için onunla mücadele edilmesi gerektiğini öne sürmüş, bütün gayreti ve çabası da bu uğurda olmuştur. Hz. Hüseyin inandığı değerler uğruna mücadele etmiş, bu uğurda şehit olmuştur. Kerbela olayının gerçekleştiği dönemden bugüne kadar İslam toplumunda büyük bir etki bıraktığı hususunda hiçbir şüphe yoktur. Bu noktada payımıza düşen tarihimizin acıklı sayfalarından biri olan Kerbela faciasını doğru kavramak olmalıdır. Mezhep ayrımı yapmadan bütün Müslümanların üzerine düşen görevdir. Bunun farkında olunursa Kerbela hadisesi Müslümanları ayrıştıran değil, birleştiren ve ders çıkarılan bir hadise olur. Bu bağlamda Kerbela hadisesinin iyice anlaşılıp, analiz edilip İslam dünyasında kanayan bir yara olmamasını, İslam toplumu arasında bir ayraç vazifesi görmesi yerine, birleştirici bir unsur olması gerektiği kanaatindeyim."

Bilgiç, millet olarak birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bir dönemden geçildiğini de sözlerine ekledi.

Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz de bu coğrafyada, Çin Seddi'nden Balkanlar'a kadar her kesimden milletin Hüseyin'in yanında, Yezid'in karşısında olduğunu söyledi.

Özgündüz, şöyle devam etti:

"Bu soylu millet soylu Hüseyin'den kopmuyor, kopmayacak. Gazi Meclisimizin başkanvekili ve muhalefet partisinin temsilcileri de hazır buradayken Gazi Meclis'e kanun teklifi, tasarısı arz ediyorum. Lütfen artık yerinden kalkan benim inancımla inançsal kimliğimle alay etmesin. Bunun önünü lütfen alın. Allah Kur'an da demiş ki; Allah'tan korkun, bunun gereği olarak da doğrularla beraber olun. Allah bizi yanlışların, zalimlerin, Yezidlerin karşısında etsin. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın."

Törenden notlar

Günün ilk saatlerinden itibaren İstanbul'un çeşitli semtlerinden törene katılmak üzere Aşura Meydanı'na gelen vatandaşlar, Kerbela şehitleri için okunan mersiye ve ağıtlara eşlik etti.

Matemi simgeleyen siyah kıyafetler giyen katılımcılar, Zeynebiye ve Fatih Caddesi'nde kortej halinde yürüdü.

"Ya Hüseyin", "Ya Zeyneb" yazılı pankart ve dövizler ile Türk ve Azerbaycan bayrakları taşıyan kortejde Azerbaycan'dan gelen bazı gruplar da yer aldı. Meydan ve çevresindeki alanlara, ev ve iş yerlerine, Kerbela olayını tasvir eden resimler de asıldı.

Törene katılanlar, Zeynebiye Gençlik Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erdoğan Ünlü yönetimindeki Kerbela faciasını anlatan tiyatro gösterisini gözyaşlarıyla izledi.

Katılımcılar, Azerbaycanlı Seyyid Taleh Boradigahi'nin okuduğu mersiyelere de eşlik etti.

Tören boyunca Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi, Aşura Meydanı ve çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Mekanın dışında kalan kalabalık ise töreni alana yerleştirilen ekranlardan izledi.

Öte yandan Türk Kızılay'ın "Kan Ver, Hayat Kurtar" sloganıyla düzenlediği kampanya kapsamında çok sayıda katılımcı kan bağışında bulunurken, çadırda sırası gelen vatandaşlara da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları da yapıldı.

Törene, milletvekilleri ile Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de katıldı.