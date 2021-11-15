Son dakika haberleri: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "KKTC, ana vatan Türkiye'nin de desteğiyle var olmaya, güçlenmeye ve halkına güvenli, onurlu ve refah içinde hizmet vermeye devam edecek." dedi.

Girne'de gerçekleştirilen Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne Cumhurbaşkanı Tatar'ın yanı sıra, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Faiz Sucuoğlu, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümünü, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık, özgürlük ve devletinin kuruluşu olarak kutladığını söyledi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının, Cumhurbaşkanlığı olarak ortaya koydukları yeni siyasetle geleceğe daha emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.

Kıbrıs'ta federal çözüm arayışlarının artık bittiğini, iki devlet ve eşit egemenlik temelinde yeni siyasetin ilan edildiğini dile getiren Tatar, bu çerçevede KKTC'nin altyapısının ve ekonomisinin geliştirilmesi için Türkiye ile birlikte çalıştıklarını söyledi.

Tatar, bugün temeli atılan Yeni Girne Askeri Hastanesi, Lefkoşa'da temeli atılacak 500 yataklı büyük hastane ile Girne ve Güzelyurt'ta yapımı süren 200 yataklı hastaneler ile daha güçlü bir sağlık sistemine kavuşulacağını vurguladı.

Kara yollarının önemine dikkati çeken Tatar, çağdaş kara yolları ağı ile KKTC'nin geleceğine önemli yatırımlar yapıldığını ifade etti.

Yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binalarına da değinen Tatar, Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kıbrıs Türk halkına layık görülen binaların KKTC'nin egemenliği, devletin nişanesi olduğunu dile getirdi.

Tatar, mevcut Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binalarının yeterli olmadığını ifade ederek, yeni yerleşkelerin bütün ihtiyaçlara cevap vereceğine ve hizmet kalitesini artıracağına inandığını söyledi.

KKTC'nin yalnız olmadığını ve geleceğine yatırımlar yapıldığını ifade eden Tatar, "KKTC, ana vatan Türkiye'nin de desteğiyle var olmaya, güçlenmeye ve halkına güvenli, onurlu ve refah içinde hizmet vermeye devam edecek." dedi.

Tatar, bu yatırımlarda emeği geçenlere teşekkür etti.

"Yarınlar çok daha güzel olacak"

Başbakan Sucuoğlu ise, ülke adına güzel işlere imza atmanın ve Cumhuriyetin kökleşmesi yönünde bir adım daha atmanın heyecanı içinde olduklarını söyledi.

Büyük zorlukların ardından 15 Kasım 1983'te kurulan KKTC'nin 38 yaşında olduğunu, bu süreçte birçok badireler atlattığını ancak köklerini derinlere salarak ayakta kalmaya devam ettiğini belirten Sucuoğlu, "Bunda değerli halkımızın dirayetli duruşu, yılmaz mücadeleci ruhu, inanmışlığı yanında, ana vatan Türkiye'nin yılmaz desteği ve Kıbrıs Türk halkının Türk ulusuna güveni sayesindedir." dedi.

Sucuoğlu, pandemi koşullarına rağmen yeni yatırımlarla ülke insanına müreffeh koşullar yaratmak, altyapıyı güçlendirmek, ihtiyaç duyulan binaları günün koşullarına uygun hale getirmek ve Kıbrıs Türk halkını daha güzel günlere ulaştırmak üzere ortak bir vizyonla bir arada olduklarını vurguladı.

Sucuoğlu, "Burada bu gücü, önce halkımızdan sonra da tek başvurabildiğimiz, her sıkıntımızda derhal yardımımıza koşan, dertlerimize deva olan, birikimi ve engin tecrübelerini bizlerle paylaşan ana vatan Türkiye'mizden almaktayız." dedi.

Yatırımların bu ülke insanının daha iyi hizmet alabilmesi için gerçekleştirildiğini dile getiren Sucuoğlu, "Biz yeni kurulan bir hükümet olarak, geçmişten devraldığımız görev bayrağını gelecek nesillere karşı duyduğumuz sorumlulukla ve ülkemize olan sevgimizle daha iyi noktalara taşımak üzere kolları sıvadık. Bu çaba ve gayretimize, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığımız güçle ve Anadolu halkının sevgisiyle, Kıbrıs Türk halkının da güven, kararlılık ve inancıyla yılmadan yarınlara yürüyeceğiz. Yarınlar çok daha güzel olacak. yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yeni Girne Askeri Hastanesinin temeli atıldı, İskele-Çayırova Yolu'nun Boğaz-Çayırova 9 kilometrelik bölümü ile köy yolları projesi kapsamında tamamlanan 23 kilometrelik kara yolu ve köy yolunun açılışı yapıldı.

Öte yandan, içerisinde KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhuriyet Meclisi binası ve millet bahçesi olması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi projesi, 500 yataklı devlet hastanesi ile Sağlık Bakanlığı ve TİKA tarafından hibe edilen ekipmanlar ve Dipkarpaz Sağlık Ocağı tadilatının tanıtımı da gerçekleştirildi.