Son dakika haberleri! Kocaeli'de, 4 PKK'lı terörist yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kocaeli'de, 4 PKK'lı terörist yakalandı
14.10.2020 11:01
Gelen son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Zeytin Dalı Harekatı sırasında Suriye'nin Afrin kentinde PKK saflarında yer alan 4 terör örgütü üyesi yakalanarak, gözaltına alındı.
KOCAELİ'nin Körfez
ilçesinde, Zeytin
Dalı Harekatı sırasında Suriye
'nin Afrin
kentinde PKK
saflarında yer alan 4 terör örgütü üyesi yakalanarak, gözaltına alındı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Körfez ilçesinde bölücü terör örgütü PKK üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 yıl önce düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı sırasında Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK saflarında yer alan, 4 terör örgütü üyesi yakalandı. Yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Soruşturma devam ediyor.
- Kocaeli
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