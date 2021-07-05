Son dakika haberleri... Şehit polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Şehit polis memuru için tören düzenlendi

Gelen son dakika haberine göre Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Serhan Alışkan için tören yapıldı.

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