Son dakika haber: Maltepe'de 'Dinamik Denetim Süreci' başladı - Son Dakika

Son dakika haber: Maltepe'de 'Dinamik Denetim Süreci' başladı

04.03.2021 18:22

Son dakika habere göre Maltepe'de 'Dinamik Denetim Süreci' başladı İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, beraberindeki polis ve zabıta ekipleri ile birlikte işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Maltepe'de 'Dinamik Denetim Süreci' başladı

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, beraberindeki polis ve zabıta ekipleri ile birlikte işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs salgını ile mücadele kapsamında hayata geçirdiği "Dinamik Denetim Süreci" Maltepe'de de başladı. Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı beraberindeki Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis memurları, Maltepe Belediyesi Zabıta Ekipleri ve çok sayıda personel eşliğinde denetlemelerde bulundu. Denetlemeler sırasında, işyerlerinde sosyal mesafe, maske kurallarının uyulup uyulmadığına bakıldı. Kaymakam Dallı, vatandaşlara ve işletme sahiplerine korona virüse karşı uyarı ve önerilerde bulunurken, sürece ilişkin de vatandaşlarla sohbet etti.

"Bin civarından arkadaşımızla sahadayız"

Denetimler sonrası konuşan Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, "Korona virüsle mücadelede kontrollü normalleşme süreci başladı. Bütün ülkemizde ve aynı şekilde İstanbul'da da illere renk kodları verildi. İstanbul turuncu kategoride yer alıyor. Biz bugün yaklaşık bin civarında arkadaşımızla birlikte emniyet, belediye zabıtası kollukları, milli eğitim ve tarım müdürlüğü gibi bütün kurumlarımızın katılımıyla sahada denetimdeyiz" diye konuştu.

"Ceza yazmak için denetlemiyoruz"

Denetimlere ilişkin bilgi veren Kaymakam Dallı, "Bugünkü denetimimizin amacı öncelikle bu son çıkan genelgemizdeki hususları vatandaşlarımıza özellikle esnafımıza, başta yüzde elli kapasite ile çalışacağı belirtilen genelgede arkadaşlarımıza bu nasıl uygulanacak onu anlatmak. Hem bugün ceza yazmak gibi bir çalışma yürütmüyoruz. Bugün vatandaşlarımızı esnafımızı konu ile ilgili hassas davranmaya davet etme günümüz. Onun için çıktık. Akşama kadar devam edeceğiz, şimdi müdür beyden aldığım bilgiye göre bütün iş yerlerimize şu an itibariyle hemen hemen bir kere uğramış durumdayız. Önümüzdeki günlerde de aynı tempoyla devam edeceğiz. Hedefimiz İstanbul'umuzu bir an önce sayın valimizin de sürekli belirttiği gibi Boğazımızın rengi gibi mavi kategoriye ulaştırmak. Bunun için hep birlikte gayret edeceğiz. Hep birlikte çalışır ve kurallara uyarsak başarıya ulaşacağız. Bakın esnafımız sınırlı saatler içerisinde de olsa dükkanını açtı. Amacımız bunu sürdürerek en kısa sürede mavi renge dönmek. Bunun için hep birlikte gayret edelim diyerek bir kere daha buradan istirham ediyoruz. İnşallah hep birlikte başaracağız" dedi.

Son dakika haber: Maltepe'de 'Dinamik Denetim Süreci' başladı
Son dakika haber: Maltepe'de 'Dinamik Denetim Süreci' başladı
Son dakika haber: Maltepe'de 'Dinamik Denetim Süreci' başladı
Son dakika haber: Maltepe'de 'Dinamik Denetim Süreci' başladı
Son dakika haber: Maltepe'de 'Dinamik Denetim Süreci' başladı

Meftun Dallı, Koronavirüs, Maltepe, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Maltepe'de 'Dinamik Denetim Süreci' başladı - Son Dakika


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