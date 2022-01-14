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BALIKESİR - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, madencilik lisesi ile maden işletmesi açılışında konuştu - Son Dakika

BALIKESİR - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, madencilik lisesi ile maden işletmesi açılışında konuştu

14.01.2022 13:02

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Madencilik alanındaki 51. AR-GE Merkezi'ni buraya kuracağız ve bu okul sadece eğitim öğretimle hizmet sunmakla kalmayacak, AR-GE ve inovatif çalışmalar, madencilik alanında patent, faydalı model, marka ile tasarım tescillerine odaklanarak, ülkemizin...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Madencilik alanındaki 51. AR-GE Merkezi'ni buraya kuracağız ve bu okul sadece eğitim öğretimle hizmet sunmakla kalmayacak, AR-GE ve inovatif çalışmalar, madencilik alanında patent, faydalı model, marka ile tasarım tescillerine odaklanarak, ülkemizin gelişimine katkıda bulunacak." dedi.

Özer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile katıldığı, İvrindi ilçesinde Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve TÜMAD Madencilik altın ve gümüş madeni işletmesinin açılış töreninde, alanında ilk olan bir okulun açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mesleki eğitimde paradigmanın nasıl değiştiğinin en somut örneğinin yaşandığını belirten Özer, "Son zamanlarda mesleki teknik eğitimde yaptığımız paradigma değişimindeki en büyük kırılma noktası, işverenlerin mesleki ve teknik eğitimin tüm süreçlerine katılması. Artık mesleki ve teknik eğitimde, sektör temsilcileriyle müfredatı oluşturuyoruz. Birlikte güncelleme yapıyoruz. Öğrencilerin işletmedeki beceri eğitimlerini sektör temsilcileriyle planlıyoruz." diye konuştu.

Özer, mesleki teknik öğretmenlerinin iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerini sektörle birlikte planladıklarını, sektör temsilcilerinden de sadece istihdam beklediklerini vurguladı.

"Mesleki ve teknik eğitimde yıllardan beri şikayet edilen konular, birer birer çözülüyor"

Mesleki ve teknik eğitimle ilgili son zamanlarda yaşanan dönüşümlere değinen Özer, şunları kaydetti:

"Mesleki ve teknik eğitimde yıllardan beri şikayet edilen konular, birer birer çözülüyor. Aslında yaşadığımız sorunlar, eğitim sisteminin kendisinin ürettiği sorunlar değil. 28 Şubat sürecinin 1999'daki kat sayı uygulamasının Türkiye'ye ürettiği maliyetlerle boğuşuyoruz. Bugün eğitim sisteminde uğraştığımız çoğu problem, eğitim sisteminin doğal akışından kaynaklanan problemler değil, dış müdahalelerden kaynaklanan problemler. Onun için 28 Şubat sürecinin müdahalelerine rağmen mesleki eğitimi ülkenin ihtiyaçlarıyla eşleştirme noktasına getirmekten büyük mutluluk ve bu sürecin bir parçası olmaktan ayrıca keyif duyuyorum."

"Mesleki eğitim merkezi, iş veren için çok cazip bir model haline geldi"

Özellikle mesleki teknik eğitimle ilgili 3308 Sayılı Kanun'da yapılan değişiklikle Türkiye'de mesleki eğitimin çok farklı bir sürece ilerlediğini anlatan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapılan değişiklikle haftada bir gün okula, diğer günlerde işletmede, reel ortamda eğitim alınan mesleki eğitim merkezlerinde, artık öğrencilerin her ay aldığı asgari ücretin yüzde 30'u kadar miktarı işveren ödemiyor, devlet ödüyor. Dolayısıyla artık mesleki eğitim merkezi, iş veren için çok cazip bir model haline geldi. Aynı zamanda 3. sınıfın sonunda kalfa olan gençlerin son sınıfta aldığı ücret de bu kanun değişikliğiyle düzeltildi, iyileştirildi. Artık kalfalar, asgari ücretin 3'te 1'i değil, asgari ücretin yarısı kadar ücret alacak. Tüm mesleki eğitim merkezi öğrencileri, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanacak. Mesleki eğitim merkezlerinin en büyük özelliği, yaş sınırlamasının olmaması. Yani ortaokul mezunu olmak, yeterli."

Özer, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'ndaki değişikliğin yürürlüğe girmesinden sonra bir ay geçmeden mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısının 90 bin arttığına işaret ederek " Yani 159 bin civarında mesleki eğitim merkezine kayıtlı öğrenci varken şu anda 250 binleri aşmış bulunuyor. 2022 yılındaki hedefimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da vurguladığı gibi 1 milyon genci mesleki eğitim merkeziyle tanıştırmak. Böylece bir taraftan iş gücü piyasasının 'Aradığım elemanı bulamıyorum.' mazeretini ortadan kaldırdığımız gibi Türkiye'deki genç işsizlik oranlarını da tek haneli oranlara düşürme imkanına sahip olacağız. Artık mesleki eğitim, problemleriyle Türkiye'nin gündemini oluşturan bir eğitim türü olmaktan çıkacak ve bir taraftan ülkenin ihtiyacını karşılayan bir taraftan ülkenin ekonomik kalkınmasında, refahının artmasında pay sahibi olan bir eğitim türüne dönüşmüş olacak. Bu yolda hızlı adımlarla ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Madencilik alanındaki 51. AR-GE Merkezi'ni buraya kuracağız"

Özer, Türkiye'yi sadece kalkındırmakla kalmayıp bölgesinde, dünyada lider bir ülke olması ve beşeri sermaye niteliğini artırması noktasında her türlü imkanı seferber etmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde 50 AR-GE Merkezinin açılışını yaptıklarını hatırlatan Özer, "Bu okulumuz, istihdam garantili madencilik alanındaki tek okul olduğu için madencilik alanındaki 51. AR-GE Merkezi'ni buraya kuracağız ve bu okul sadece eğitim öğretimle hizmet sunmakla kalmayacak, AR-GE ve inovatif çalışmalar, madencilik alanında patent, faydalı model, marka ile tasarım tescillerine odaklanarak, ülkemizin gelişimine katkıda bulunacak." dedi.

Özer, Türkiye'de 2022 yılında 5 Uluslararası Mesleki Teknik Anadolu Lisesi kurulacağını da anlattı.

Konuşmaların ardından Bakan Özer, Nurol Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Oğuz Çarmıklı'ya plaket takdim etti. Canlı bağlantı kurularak TÜMAD Madencilik altın ve gümüş madeni işletmesinin açılışı da yapıldı.

Daha sonra kurdele kesilmesinin ardından Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gezildi, Bakan Özer ve Bakan Dönmez öğrencilerle sohbet etti.

Törene, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve maden saha işletmecileriyle, okulun öğretmen ve öğrencileri katıldı.

BALIKESİR - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, madencilik lisesi ile maden işletmesi açılışında konuştu
BALIKESİR - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, madencilik lisesi ile maden işletmesi açılışında konuştu
BALIKESİR - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, madencilik lisesi ile maden işletmesi açılışında konuştu

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Togo Cumhuriyeti, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Madencilik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, madencilik lisesi ile maden işletmesi açılışında konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: BALIKESİR - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, madencilik lisesi ile maden işletmesi açılışında konuştu - Son Dakika
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