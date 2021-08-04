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Son dakika haberleri! Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler HDP binası önünde eylem yaptı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler HDP binası önünde eylem yaptı

04.08.2021 13:16
Son dakika haberleri! Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler HDP binası önünde eylem yaptı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Muş'ta çocuklarının PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

Muş'ta çocuklarının PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, HDP İl Başkanlığı önünde "Halk Düşmanı Parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı dolandıran parti" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğrafları ile Türk bayrakları taşıyan aileler, HDP aleyhine slogan atarak partililere tepki gösterdi.

Geçen hafta 3 ailenin daha çocuğuna kavuşmasının mutluluğunu yaşayan anne Gülbahar Teker, elindeki Türk bayrağını öptü, HDP İl Başkanlığı önünde oynayarak sevinç gösterisinde bulundu.

Oğlu 2014 yılında dağa kaçırılan 65 yaşındaki Teker, gazetecilere, çocuğu gelene kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

Bir hafta önce 3 çocuğun güvenlik güçlerine teslim olduğunu belirten Teker, "Biz çok sevindik. Teslim olan çocuklar için burada oynadım. Allah'a şükürler olsun, onlar da benim çocuğum gibi. Bütün çocuklar gelsin. Ben burada bekliyorum. Herkes bize destek versin. Eylemi burada devam ettireceğim. Onlar orada oynadı ben de burada oynadım. HDP ve PKK'nın boynu kırılsın."

Ağabeyi için eyleme katılan Cumali Teker ise "Diyarbakır ve Muş'ta yaklaşık 2 yıldır HDP önünde eylem yapıyoruz. Geçen hafta 3 çocuk teslim oldu. Çok mutluyuz. Devamı da gelir inşallah. Ağabeyim gelene kadar eylemi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Son dakika haberleri! Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler HDP binası önünde eylem yaptı
Son dakika haberleri! Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler HDP binası önünde eylem yaptı
Son dakika haberleri! Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler HDP binası önünde eylem yaptı
Son dakika haberleri! Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler HDP binası önünde eylem yaptı
Son dakika haberleri! Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler HDP binası önünde eylem yaptı

Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, PKK, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler HDP binası önünde eylem yaptı - Son Dakika


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