Son dakika haberleri! Polise yumruk atan DBP Milletvekili Aydeniz, Antalya'da protesto edildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Polise yumruk atan DBP Milletvekili Aydeniz, Antalya'da protesto edildi

24.06.2022 15:58
Son dakika haberleri! Polise yumruk atan DBP Milletvekili Aydeniz, Antalya'da protesto edildi

Son dakika gündem haberi: İstanbul'da 12 Haziran'da polise yumruklu saldırıda bulunan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, Antalya'da protesto edildi.

İstanbul'da 12 Haziran'da polise yumruklu saldırıda bulunan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, Antalya'da protesto edildi.

15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği ile Kamu Yararına Çalışan Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından Muratpaşa Camisi önünde ortak basın açıklaması düzenlendi.

15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Genel Başkanı Zeki Kılınç, yaptığı konuşmada, şerefli milletin şerefli polisleri olarak Türk polisine Türk askerine el kaldıranların ellerinin kırılmasını istediklerini söyledi.

Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'in ülkenin milli birliğine ve beraberliğine karşı suç işlediğini savunan Kılınç, "Suç işleyen kişi PKK'nın güdümündeki bir partinin vekilidir. HDP ve DBP terör örgütü partisidir." diye konuştu.

Basın açıklamasına derneklerin üyeleri katıldı.

Kadıköy'deki izinsiz yürüyüş sırasında polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlanmıştı.

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Kaynak: AA

Milletvekili, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Polise yumruk atan DBP Milletvekili Aydeniz, Antalya'da protesto edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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