Son dakika haberleri! Polise yumruk atan DBP Milletvekili Aydeniz, Antalya'da protesto edildi

İstanbul'da 12 Haziran'da polise yumruklu saldırıda bulunan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, Antalya'da protesto edildi.

15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği ile Kamu Yararına Çalışan Polis Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından Muratpaşa Camisi önünde ortak basın açıklaması düzenlendi.

15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Genel Başkanı Zeki Kılınç, yaptığı konuşmada, şerefli milletin şerefli polisleri olarak Türk polisine Türk askerine el kaldıranların ellerinin kırılmasını istediklerini söyledi.

Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'in ülkenin milli birliğine ve beraberliğine karşı suç işlediğini savunan Kılınç, "Suç işleyen kişi PKK'nın güdümündeki bir partinin vekilidir. HDP ve DBP terör örgütü partisidir." diye konuştu.

Basın açıklamasına derneklerin üyeleri katıldı.

Kadıköy'deki izinsiz yürüyüş sırasında polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlanmıştı.