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Son dakika haber... Sakaryalı şehit babası olayın faili teröristin yakalanmasından mutlu oldu - Son Dakika

Son dakika haber... Sakaryalı şehit babası olayın faili teröristin yakalanmasından mutlu oldu

08.11.2021 09:34

Son dakika haberleri... Sakaryalı Jandarma Er Serkan Sağır'ın 2003'te Tunceli kırsalında şehit edilmesi olayının faili Suriye uyruklu terörist H.M'nin yakalanması, acılı babayı mutlu etti.

Sakaryalı Jandarma Er Serkan Sağır'ın 2003'te Tunceli kırsalında şehit edilmesi olayının faili Suriye uyruklu terörist H.M'nin yakalanması, acılı babayı mutlu etti.

Şehit babası Karasu ilçesine bağlı Resuller Mahallesi muhtarı Yusuf Sağır, gazetecilere, haberi alınca karmaşık duygular içerisine girdiklerini söyledi.

Oğullarının şehit edilmesi olayının zanlısının Türkiye'de 18 yıl yaşamasının kendileri için bir şanssızlık olduğunu belirten baba Sağır, "Devletimiz katili yakalayarak büyük bir devlet olduğunu bir kez daha gösterdi. İnanıyorum ki gerekli cezayı alacaktır. Biz de takipçisi olacağız." şeklinde konuştu.

Sağır, haberi alınca mutlu olduklarını dile getirerek, "Devletimizin 18 yıl önceki bir olayı çözmesi bizi mutlu etti. Acımız azaldı mı diye sorsanız cevabım 'hayır' olur. Bir fidanı toprağa vermişiz. Acımız o günkü gibi taze olmasına rağmen devletimiz her zaman yanımızda. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

H.M'nin yakalanma haberini Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şube Başkanı Mustafa Çolak'tan aldıklarını aktaran Sağır, oğullarıyla beraber şehit olan Jandarma Er Emin Urhan'ın Kayseri'deki ailesiyle de telefonda görüştüklerini anlattı.

Sağır, eşinin de Kayserili şehidin annesiyle görüştüğünü kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Konuşamıyorlar, sanki o günkü hissiyatı yeniden yaşıyorlar. Zor bir durum. Tarifi mümkün değil. Acımız aynı, hatta tazelendi. Katilin yakalanması yüreklerimize su serpse de acımızı dindirecek bir şey olamaz. Son günlerde basında yer alan ve talihsiz bir olay olan şehit ailesine yapılan sözlü hakareti lanetle kınıyorum. Bir şehit babası olarak kahroldum. Böyle milletvekili olmaz. Bu da ülkemizin şanssızlığı diyelim."

Süreç

Hatay'da jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra, 2003'te iki askeri şehit ettiği ve 2009'da bir çocuğu öldürdüğü itirafında bulunan PKK'lı terörist, 5 Kasım'da tutuklanmıştı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Suriye uyruklu H.M'nin (41), 2003 yılında Mazgirt ilçesi kırsalında jandarma timlerine saldırı düzenlediği, saldırıda Jandarma Er Serkan Sağır ve Jandarma Er Emin Urhan'ı şehit ettiği itirafında bulunduğu bildirilmişti.

Son dakika haber... Sakaryalı şehit babası olayın faili teröristin yakalanmasından mutlu oldu
Son dakika haber... Sakaryalı şehit babası olayın faili teröristin yakalanmasından mutlu oldu
Son dakika haber... Sakaryalı şehit babası olayın faili teröristin yakalanmasından mutlu oldu
Son dakika haber... Sakaryalı şehit babası olayın faili teröristin yakalanmasından mutlu oldu

Jandarma, Tunceli, Suriye, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Sakaryalı şehit babası olayın faili teröristin yakalanmasından mutlu oldu - Son Dakika


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