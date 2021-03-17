UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yeni bir kuş türü daha kayıt altına alındı.

Türkiye'de 1993'te Mersin'de görüntülenen Amerikan altın yağmurcununun, 28 yıl sonra Samsun'da da bulunduğu belirlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tespit edilen Amerikan altın yağmurcunu ile deltadaki kuş türü sayısının 360'a çıktığını söyledi.

Kızılırmak Deltası'nın dünyada bu alanda en iyi lokasyona sahip yer olduğuna işaret eden Demir, "Koruma altında olan, dünyada aynı anda en fazla kuş çeşidini barındıran bir yer burası. Samsun'umuz, ülkemiz için artı bir değer. Bizden önceki Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz ve ekibi burada çok değerli çalışmalar yaptı. Biz de bunu artırarak devam ettiriyoruz. Belediyemizin tüm ekiplerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Demir, ayrıca fotoğrafçı Emin Yoğurtcuoğlu tarafından 2 Mart'ta yaralı bulunan batağangiller familyasından "bahri" cinsi kuşun tedavisinin tamamlandığını anlatarak, "Ördek, veteriner hekim Paria Tabatabaei tarafından tedavi edildi. Şu an olması gereken yere bıraktık. Mutlu şekilde doğal ortamında." dedi.