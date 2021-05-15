Son dakika haber! ŞEHİT GAZETECİ HASAN TAHSİN, MESLEKTAŞLARI TARAFINDAN ANILDI - Son Dakika

İZMİR'in işgali sırasında ilk kurşunu atarak milli mücadeleyi başlatan Şehit Gazeteci Hasan Tahsin, ölümünün 102'nci yılında Konak Meydanı'ndaki İlk Kurşun Anıtı'nda törenle anıldı.

15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgali sırasında işgal kuvvetlerine karşı ilk kurşunu atarak milli mücadeleyi başlatan Şehit Gazeteci Hasan Tahsin, ölümünün 102'nci yılında İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Yönetim Kurulu üyeleri tarafından Konak Meydanı İlk Kurşun Anıtı'nda anıldı. Pandemi nedeniyle sadece yönetim kurulu üyelerinin sosyal mesafe kuralına uyarak katıldığı anma töreni, saygı duruşuyla başladı. Ardından anıta çelenk koyan İGC Başkanı Misket Dikmen, Hasan Tahsin hem ulusal mücadelenin hem aydınlara düşen en önemli görevlerinden biri olan vatan savunmasının çok önemli bir temsilcisi. İzmir'in olduğu gibi tüm Türkiye'nin Cumhuriyetimizin vatanımızın da simgelerinden biri. O vatan sevdası üzerine ilk kurşunda şehit edilirken ardından gelen yıllarda çok sayıda gazeteci de mesleğinin gereklerini yerine getirdiği için şehit edildi. Sırf meslek gereği halkın bilgi edinme hakkını hizmet ettikleri için. Gerçek gazeteciler asla mücadelelerinden vazgeçmeyecekler. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve Hasan Tahsin olmak üzere onun yol arkadaşlarını ve meslektaşlarını saygıyla anıyoruz dedi.

İGC eski Başkanı CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel de, 15 Mayıs 1915'te Hasan Tahsin, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ilk kurşunu Konak Meydanı'nda sıktı ve katledildi ama şehit olduğu günden bugüne vatansever, yurtsever insanların kalbinde sonsuza denk yaşıyor ve yaşamaya da devam edecek diye konuştu.