Son dakika haberleri! Soylu'nun bir dönem basın ekibindeki Aydın, kazada yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Soylu'nun bir dönem basın ekibindeki Aydın, kazada yaralandı
02.12.2020 16:17
Bir son dakika haberine göre TRABZON'un Yomra ilçesinde tünelde kontrolden çıkıp takla atarak devrilen cipin sürücüsü Ahmet Aydın (32) yaralandı.
TRABZON'un Yomra
ilçesinde tünelde kontrolden çıkıp takla atarak devrilen cipin sürücüsü Ahmet Aydın
(32) yaralandı. Bir dönem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun basın ekibinde görev yapan Aydın, hastanede tedaviye alındı.
Kaza, öğle saatlerinde ilçenin Kaşüstü Mahallesi, Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Rize'den Trabzon yönüne giden Ahmet Aydın yönetimindeki 61 SB 496 plakalı cip, kara yolunda yer alan tünelde kontrolden çıkarak takla attı. Kazada devrilen araçta buluna sürücü Aydın, yaralanırken çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, araçta sıkışıp ağır yaralanan Ahmet Aydın'ı, çıkarttı. Burada sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Aydın, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan evli ve 1 çocuk babası Ahmet Aydın'ın, bir dönem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun basın ekibinde görev yaptığı öğrenildi. Kazayla, ilgili soruşturma başlatıldı
- Trabzon
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