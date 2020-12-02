Son dakika haberleri! Soylu'nun bir dönem basın ekibindeki Aydın, kazada yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Soylu'nun bir dönem basın ekibindeki Aydın, kazada yaralandı

Bir son dakika haberine göre TRABZON'un Yomra ilçesinde tünelde kontrolden çıkıp takla atarak devrilen cipin sürücüsü Ahmet Aydın (32) yaralandı.

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