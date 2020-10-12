Son dakika haberleri... Ulaştırma eski Bakanı Arslan açıkladı; "O yol Kasım'da açılıyor" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Ulaştırma eski Bakanı Arslan açıkladı; "O yol Kasım'da açılıyor"

12.10.2020 11:53
Son dakika haberleri... Ulaştırma eski Bakanı Arslan açıkladı;

Son dakika haber... 65. Hükümetin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan yeni bölünmüş Erzurum-kars-Iğdır bağlantılı Nahçivan yolunun Kasım ayında açılacağını bildirdi.

65. Hükümetin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan yeni bölünmüş Erzurum-kars- Iğdır bağlantılı Nahçivan yolunun Kasım ayında açılacağını bildirdi.

Türkiye'nin önemli projeleri arasında yer alan güzergah üzerinde 500 metre uzunluğunda 150 metre yüksekliğinde viyadüklerinde bulunduğu 5 viyadük olan bölünmüş ve sıcak asfalt ile yapılan Erzurum-Kars-Iğdır bağlantılı Nahçivan yolunun doğu bölgesi için yük taşımacılığının yanı sıra ekonomik açıdan bölgeye büyük katkı sağlanması bekleniyor.

65. Hükümetin ulaştırma bakanı Ahmet Arslan, "Amacımız Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna ulaşımın bölünmüş yollar ile sağlanması. Edirne'den Kars'a, Iğdır'a, Nahçıvan'a gidecek yolcularımızın bu konfor ile seyahatini sağlıyor olacağız. Erzurum-Karakurt-Kars-Iğdır bölünmüş yol çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak bu yıl kasım ayında halkımızın hizmetine sunacağız. Bu yollar ile ulaşımı kolaylaştırarak bölgenin ekonomisine büyük katkı sunacağız."

Özelikle Türkiye Nahçivan arası yük taşımacılığı ile ülke ve bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacak bu yolun tamamı bittiğinde Türkiye'nin önemli projeleri arasında yerini alacağını anlatan Arslan; "Cumhurbaşkanımızın Önderliğinde hükümetimizin hayata geçirdiği ve geçmişte hayal denilen daha nice projeleri halkımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz" dedi. - KARS

Son dakika haberleri... Ulaştırma eski Bakanı Arslan açıkladı; O yol Kasım'da açılıyor
Son dakika haberleri... Ulaştırma eski Bakanı Arslan açıkladı; O yol Kasım'da açılıyor
Son dakika haberleri... Ulaştırma eski Bakanı Arslan açıkladı; O yol Kasım'da açılıyor
Son dakika haberleri... Ulaştırma eski Bakanı Arslan açıkladı; O yol Kasım'da açılıyor

Erzurum, Kasım, Iğdır, Kars, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... Ulaştırma eski Bakanı Arslan açıkladı; 'O yol Kasım'da açılıyor' - Son Dakika


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