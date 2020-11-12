Son dakika haberleri! Vali Akbıyık: "Türkiye'de en çok şehit veren il Hakkari" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Vali Akbıyık: "Türkiye'de en çok şehit veren il Hakkari"

12.11.2020 13:47
Son dakika haberleri! Vali Akbıyık:

Son dakika haberleri... Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari'nin Türkiye'de en çok şehit veren il olduğunu söyledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari'nin Türkiye'de en çok şehit veren il olduğunu söyledi.

1995 yılında PKK terör örgütü ile girdiği çatışmada şehit düşen 10 çocuk babası Yusuf Adıyaman'ın adına kurulan kütüphane, Atatürk Kültür Merkezinde hizmete açıldı. Açılışa Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Taşdemir, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Şehit Yusuf Adıyaman'ın oğlu Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, kızı Gazi ve Şehit Yakınları ile Tüm Vatansever Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu Şehit-Gazi Sen Hakkari İl Başkanı Şirin Adıyaman ve ailesi katıldı.

Açılışın ardından bir konuşma yapan Vali Akbıyık, Türkiye'nin bağımsızlığı, birlik ve beraberliği için şehadet şerbeti için tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Vali Akbıyık, "Hakkari, Türkiye'de en çok şehit veren il. İnşallah bundan sonra şehitler olmaz. Bu kütüphanenin açılışında Şirin Hanım başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Vali Akbıyık ve beraberindekiler, kütüphanenin tüm birimlerini dolaşarak, burada ders çalışan öğrencilerle bir süre sohbet etti. Vali Akbıyık; maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları içinde uyarıda bulundu. - HAKKARİ

Son dakika haberleri! Vali Akbıyık: Türkiye'de en çok şehit veren il Hakkari
Son dakika haberleri! Vali Akbıyık: Türkiye'de en çok şehit veren il Hakkari
Son dakika haberleri! Vali Akbıyık: Türkiye'de en çok şehit veren il Hakkari

Yusuf Adıyaman, Hakkari, Türkiye, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Vali Akbıyık: 'Türkiye'de en çok şehit veren il Hakkari' - Son Dakika


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