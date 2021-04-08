Son dakika haberleri: Validen şehidin hayatının kitaplaştırılması isteği - Son Dakika

Son dakika haberleri: Validen şehidin hayatının kitaplaştırılması isteği

08.04.2021 16:38
Son dakika haberleri: Validen şehidin hayatının kitaplaştırılması isteği, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, 1992 yılında PKK'lı teröristlere karşı son kurşuna kadar savaşarak şehit düşen Hakkari Özel Hareket Şube Müdürü Ali Er'in hayatını kitaplaştırılmasını gerektiğini ifade ederek, "Keşke şehit Ali Er'in hayatını anlatan bir kitap yazabilsek ve bu kahramanlık...

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, 1992 yılında PKK'lı teröristlere karşı son kurşuna kadar savaşarak şehit düşen Hakkari Özel Hareket Şube Müdürü Ali Er'in hayatını kitaplaştırılmasını gerektiğini ifade ederek, "Keşke şehit Ali Er'in hayatını anlatan bir kitap yazabilsek ve bu kahramanlık ders olup okutulsa. Dünyada ölüme şerbet diyen hiçbir millet yoktur" dedi.

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği tarafından 'Türk Polis Teşkilatının 176. Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası' nedeniyle özel harekatın ilk şehit Emniyet Müdürü olan Ali Er anısına TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi'nde oluşturulan kütüphanenin açılışını Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri yaptı.

2018 yılında bir avuç gönüllü ile şehitlerin de kütüphaneleri olsun diyerek yola çıkan Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği, Afyonkarahisar'da 16. kütüphanesini açtı. Aynı zamanda 2021 yılında açılan ilk kütüphane olan Şehit Ali Er Kütüphanesi, TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi'nde hizmet verecek.

"Dünyada ölüme şerbet diyen hiçbir millet yoktur"

Kütüphanenin açılış töreninde konuşan Vali Çiçek, şehit Ali Er'in hayatının kitaplaştırılması gerektiğini vurguladı. Vali Çiçek, "Son kurşununa kadar bizler için savaşan kahraman şehidimiz için ne yapsak az kalır. Keşke şehit Ali Er'in hayatını anlatan bir kitap yazabilsek ve bu kahramanlık ders olup okutulsa. Biz şehitlerimiz ölünce şehadet şerbeti içti diyoruz. Dünyada ölüme şerbet diyen hiçbir millet yoktur. Bir tek bizler ölüme böyle gidiyoruz ve şehadet şerbeti diyoruz. Bizlerde aslında bir şehit yakınıyız. Çünkü bu şehitlerimiz ailesi için, yakınları için kendini korurken aynı zamanda bizler bu ülkede rahatça yaşayabilelim, huzurla uyuyabilelim diye de şehit düşüyorlar. Allah bizleri şehitlerimize karşı mahcup etmesin. Şehitlerimiz bu ülkenin her karışında anılmalıdır. İnşallah Ali Er'in ismi Afyonkarahisar'da yaşayacak" dedi.

"Şehidin oğlu da babasının izinden giderek Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu"

1992 yılında Hakkari Özel Hareket Şube Müdürü olarak atanan ve Van'dan Hakkari'ye giderken, Başkale ilçesindeki Güzeldere geçidinde PKK'lı teröristlerin pususunda şehit düşen Ali Er, 3 oğlunu yetim bırakmıştı. Şehit Ali Er'in 3 oğlu da babalarının izinden gitti. Oğulları Eraslan Er Özel Harekattan Sorumlu Ankara İl Emniyet Müdürü, Volkan Er Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Erkurt Er Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu.

Açılış programına Vali Gökmen Çiçek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Osman Alp, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, şehit Ali Er'in oğlu Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erkut Er, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Emre Öztürk, Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Koordinatörü Hilal Kalafat, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Öte yandan, şehit Ali Er'in ailesine ve kütüphanenin oluşturulmasında emeği geçenlere plaketleri takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberleri: Validen şehidin hayatının kitaplaştırılması isteği
Son dakika haberleri: Validen şehidin hayatının kitaplaştırılması isteği
Son dakika haberleri: Validen şehidin hayatının kitaplaştırılması isteği
Son dakika haberleri: Validen şehidin hayatının kitaplaştırılması isteği

Karahisar, Hakkari, Ali Er, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Validen şehidin hayatının kitaplaştırılması isteği - Son Dakika


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