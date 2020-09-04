Son Dakika | İKİZ YALININ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ TAZMİNATLARI İÇİN EBRU GÜNDEŞ'TEN YARDIM BEKLİYOR - Son Dakika

Son Dakika | İKİZ YALININ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ TAZMİNATLARI İÇİN EBRU GÜNDEŞ'TEN YARDIM BEKLİYOR

Son dakika gündem haberi... İKİZ YALININ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ TAZMİNATLARI İÇİN EBRU GÜNDEŞ'TEN YARDIM BEKLİYORYüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) RIZA Sarraf ve Ebru Gündeş'in birlikte yaşadığı Kanlıca'daki ikiz yalılarda güvenlik görevlisi olarak çalışan Mustafa Eldem ve Enes Han, tazminatsız işten atıldıklarını...

İKİZ YALININ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ TAZMİNATLARI İÇİN EBRU GÜNDEŞ'TEN YARDIM BEKLİYOR

Yüksel KOÇ/ İSTANBUL, (DHA) RIZA Sarraf ve Ebru Gündeş'in birlikte yaşadığı Kanlıca'daki ikiz yalılarda güvenlik görevlisi olarak çalışan Mustafa Eldem ve Enes Han, tazminatsız işten atıldıklarını belirterek, Sarraf'ın şirketine dava açmış, faiziyle 113 bin liraya ulaşan tazminata hak kazanmışlardı. Savcılığın, Rıza Sarraf'ın malvarlığına tedbir koydurtması üzerine alacaklarını tahsil edemeyen güvenlik görevlileri, yalıda Ebru Gündeş ve Rıza Sarraf'a hizmet ettiklerini belirterek, mağduriyetlerinin Ebru Gündeş tarafından giderilmesini istediler.

Eldem ve Han'ın avukatı Ayşe Güney, "Aslında hizmet Rıza Sarraf - Ebru Gündeş çiftine yapıldığı için belki vicdanen bir sorumluluk üstlenip müvekkillerimin mağduriyetini giderebilir, diye düşünüyoruz" dedi.

SARRAF ABD'DE TUTUKLANDIKTAN 6 AY SONRA TAZMİNATSIZ İŞTEN ATILINCA DAVA AÇTILAR

Mustafa Eldem, Kanlıca'da kanuna aykırı yapılan tadilat ile gündeme gelen, Rıza Sarraf ve Ebru Gündeş'in yaşadığı ikiz yalıda Kasım 2013 tarihinde, Enes Han da 15 Mart 2015 tarihinde güvenlik görevlisi olarak işe girdi. İki güvenlik görevlisi, Rıza Sarraf'ın 19 Mart 2016 tarihinde ABD'de gözaltına alınıp 22 Mart 2016 tarihinde de tutuklanmasından 6 ay sonra 9 Eylül 2016 tarihinde işten çıkarıldılar. Eldem ve Han'ın, Rıza Sarraf'a ait evde çalıştığını gerekçe gösteren Roysar Holding, tazminatı ödemeyi kabul etmedi. Tazminatsız işten atılan Eldem ve Han, Avukat Ayşe Güney aracılığı ile 21 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Anadolu 13. İş Mahkemesi'nde Roysar Holding aleyhine dava açtılar.

Avukat Güney, müvekkillerinin Rıza Sarraf'a ait yalıda çalışmış olsa da iş ile ilgili tüm talimatların davalı Roysar Holding tarafından verildiğini belirterek müvekkillerinin hak kazandığı tazminatların davalı firmadan tahsilini istedi. Davalı Roysar Holding ise davacıların Rıza Sarraf'a ait evde güvenlik hizmeti verdiğini, holding çalışanı olmadığını gerekçe göstererek davanın reddini istedi.

DAVAYI KAZANDILAR PARAYI ALAMADILAR

Yaklaşık 2.5 yıl süren dava 14 Şubat 2019 tarihinde karara çıktı. Mahkeme, Roysar Holding'in Mustafa Eldem'e 39 bin, Enes Han'a da 25 bin lira tazminatı davanın açılış tarihi olan 21 Aralık 2016 tarihinde itibaren işleyecek faiz ile ödenmesine hükmetti.

SAVCILIĞIN TEDBİR KARARI NEDENİYLE İŞÇİLİK ALACAKLARINI TAHSİL EDEMEDİLER

Avukat Ayşe Güney, mahkemenin kararı ile birlikte faizi ile 113 bin liraya ulaşan alacağın tahsili için Roysar Holding aleyhine icra takibi başlattı ancak alacağı tahsil edemedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 Aralık 2017 tarihinde ABD'de tutuklu bulunan Rıza Sarraf ve yakınlarının Türkiye'deki malvarlığına ve banka hesaplarına tedbir konduğu için iki güvenlik görevlisinin alacakları tahsil edilemedi.

İŞÇİLER EBRU GÜNDEŞ'TEN MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİNİ İSTİYOR

1.5 yıldır alacaklarını tahsil etmeye çalışan güvenlik görevlileri DHA'ya yaptıkları açıklamada Ebru Gündeş'in mağduriyetlerini gidermesini istediler. Yaklaşık 3.5 sene Rıza Sarraf ve Ebru Gündeş'in yaşadığı Kanlıca'daki yalıda güvenlik görevlisi olarak çalışan davacı Mustafa Eldem, "Yaklaşık 3.5 sene Kanlıca'da bulunan ikiz yalılarda çalıştım. Ebru Gündeş ve Rıza Sarraf çiftinin beraber ikamet ettiği yalıda. 2016 yılında haksız olarak işten çıkartıldık. Biz de mecburen bu konuyu yargıya taşıdık. Mahkeme bizi haklı buldu. Fakat Rıza beyin son süreçte yaşadığı olaylarla ilgili şirketten herhangi bir para alamadık, tedbirler olduğu söylendi. 1.5 yıldır paramızı alamıyoruz" dedi.

'KONUNUN EBRU HANIMA İLETİLMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Mustafa Eldem, "Konunun Ebru hanıma iletilmediğini düşünüyoruz. Biz Rıza Bey ve Ebru Hanıma hizmet ediyorduk. Onun yardımcı olmasını istiyoruz. Biz direk ev çalışanıydık. Güvenlikten fazlaydık yani. Çok mağduruz bu konuda. Ebru Hanımın mağduriyetimizi gidermesini bekliyoruz. Çünkü ona da hizmet ettik. Alara hanım, yani kızına da hizmet ettik. Yani güvenlikten daha öteydik. Ailenin içindeydik biz. Ebru hanımla aramızda problem de yoktu. Biz kendisinin mağduriyetimizden haberi olmadığını düşünüyoruz. Haberi olursa yardımcı olacağını, bu mağduriyeti karşılayacağını düşünüyoruz" dedi.

'ONLARIN MAL VE CAN VARLIKLARINI KORURKEN BİZİM HAKLARIMIZIN KORUNMADIĞINI GÖRÜNCE ÜZÜLDÜK'

Davayı kazandığı halde parasını tahsil edemeyen Enes Han da şunları söyledi:

"Mustafa bey gibi ben de mağdur olan diğer güvenlik görevlisiyim. Biz ikiz yalıda güvenlik görevlisi hizmetini sürdürürken, biz onların mal ve can varlıklarını korurken bizim haklarımızın korunmadığını görünce üzüldük. Ebru Gündeş hanımın da bu konuda duyarlı olacağını düşünüyoruz fakat kendisine konunun iletilmediğini yahut yanlış iletildiğini düşünüyoruz, mağduriyetin Ebru hanım tarafından giderilmesini istiyoruz"

AVUKAT: HİZMET ÇİFTE YAPILDIĞI İÇİN BELKİ VİCDANEN BİR SORUMLULUK ÜSTLENEBİLİR

Müvekkillerinin Ebru Gündeş ve Rıza Sarraf'ın yaşadığı Kanlıca'daki ikiz yalılarda güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyleyen Avukat Güney, iş akitleri fesih edildikten sonra açtıkları davanın üç yıl sonra lehlerine sonuçlandığını ancak savcılık tarafından Rızza Sarraf'ın malvarlığına ve banka hesaplarına tebdir konulduğu için parayı tahsil edemediklerini söyledi. Müvekkillerinin bu nedenle mağdur olduklarını söyleyen Avukat Güney, "Müvekkillerimin ciddi manada mağduriyetleri bulunmaktadır. Müvekkillerimin alacağı işçilik alacağı olarak değerlendiriliyor. İşçi alacakları öncelikli alacak olduğu için bu yoldan alacağımızı alabiliriz, diye düşünüyoruz. Aslında hizmet Rıza Sarraf - Ebru Gündeş çiftine yapıldığı için belki vicdanen bir sorumluluk üstlenip müvekkillerimin mağduriyetini giderebilir diye düşünüyoruz" dedi.

Son Dakika | İKİZ YALININ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ TAZMİNATLARI İÇİN EBRU GÜNDEŞ'TEN YARDIM BEKLİYOR

Reza Zarrab, Ebru Gündeş, Kanlıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 14:10 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İKİZ YALININ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ TAZMİNATLARI İÇİN EBRU GÜNDEŞ'TEN YARDIM BEKLİYOR - Son Dakika

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