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Son dakika! Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yatırımcılarından Türk firmalarına övgü - Son Dakika

Son dakika! Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yatırımcılarından Türk firmalarına övgü

23.06.2021 10:56
Son dakika! Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yatırımcılarından Türk firmalarına övgü, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Yatırımcılar Birliği Süleymaniye Başkanı Yasin Muhammed Reşid, şu ana kadar bölgedeki 55 milyar dolarlık projelerin yüzde 67'sinde Türk firmalarının imzasının bulunduğunu belirterek en kaliteli ve başarılı projelerin Türklere ait olduğunu söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Yatırımcılar Birliği Süleymaniye Başkanı Yasin Muhammed Reşid, şu ana kadar bölgedeki 55 milyar dolarlık projelerin yüzde 67'sinde Türk firmalarının imzasının bulunduğunu belirterek en kaliteli ve başarılı projelerin Türklere ait olduğunu söyledi.

Reşid, AA muhabirine Türk firmalarının IKBY'deki başarılı tecrübeleri ve iş fırsatları hakkında açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 vaka sayılarında yaşanan düşüşün piyasanın yeniden açılmasına vesile olduğunu kaydeden Reşid, "Ekonomimizin gelişiminin Türkiye'nin atacağı adımlara bağlı olduğunu söyleyebilirim. Türkiye ile birlikte hareket edip yeniden büyük projelerin gerçekleştirilmesi gerekliliği önümüze çıkıyor." dedi.

Şu anda binlerce Türk ustasının devam eden projelerde işe başlamış vaziyette olduğuna dikkati çeken Reşid, "Kürdistan Bölgesi'nin inşası ve imarı konusunda Türkiye çok önemli bir faktördür. Türkiye'nin dışında başka ülkelerin birçok projesi bölgede başarı ile tamamlanmamıştır. Türkiye'nin bu bölgede çok başarılı bir tecrübesi var ve bizim de onlara ihtiyacımız var. Şu anda gözlerimiz pandemi sonrası İstanbul ve İzmir'de açılacak olan iş fuarlarının yeniden düzenlenmesinde." şeklinde konuştu.

Kürdistan Bölgesi'nde toplam maliyeti 55 milyar dolar olan projelerin yüzde 67'sinde Türk firmalarının imzasının bulunduğunu söyleyen Reşid, şöyle devam etti:

"Bu projelerin çoğu Türk ustalar, ekipleri ve kaliteli malzemelerle inşa edildi. Bölgedeki başarılı konut ve bina inşaatlarına da baktığımızda Türk firmalarının izini görüyoruz. ABD Başkonsolosluğu bile kendi yeni binasının inşası için açmış olduğu ihalede Türk yapımı inşaat malzemelerinin kullanılması şartını koşuyor."

Türk firmalarının Kürdistan Bölgesi'nde 37 milyar 600 milyon dolarlık projelerde imzaları bulunduğuna işaret eden Reşid, "Irak'ın komşuları olan Suudi Arabistan ve Kuveyt coğrafik olarak bizden uzakta. Suriye'nin de durumu belli. İran da ağır ambargo altında olduğundan dolayı aktif bir ticari katılım sergileyemiyor. Bu durumda tüm fırsat ve imkanlar Türkiye'nin önüne çıkıyor. Türk malzemesinden ve ustalığından tereddüt etmiyoruz." diye konuştu.

Kürt Bölgesel Yönetimi, IKBY, Irak, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yatırımcılarından Türk firmalarına övgü - Son Dakika


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