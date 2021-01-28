Son dakika! İran Dışişleri Bakanı Zarif, Gürcistan Başbakanı Gakharia ve Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile görüştü - Son Dakika

Son dakika! İran Dışişleri Bakanı Zarif, Gürcistan Başbakanı Gakharia ve Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile görüştü

28.01.2021 17:47
Son dakika! İran Dışişleri Bakanı Zarif, Gürcistan Başbakanı Gakharia ve Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile görüştü, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Gürcistan'da resmi temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, başkent Tiflis'te Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Gürcistan'da resmi temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, başkent Tiflis'te Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Gakharia'nın Zarif'i hükümet binasında kabul ettiği belirtildi.

Basına kapalı görüşmede, ikili ve bölgesel gelişmeler ile dünya genelinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele konularının ele alındığı kaydedilen açıklamada, toplantıda, Zarif'in İran olarak Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek verdiklerini ifade ettiği aktarıldı.

Abhazya ile Güney Osetya'daki gelişmeler görüşüldü

Gürcistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Gakharia ile görüşmesinin ardından Zarif'in, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili tarafından kabul edildiği bildirildi.

Zurabişvili ile Zarif'in, toplantıda, bölgesel imkanlarının küresel ekonominin güçlendirilmesi için kullanılması konularını görüştüğü ifade edilen açıklamada, Zurabişvili'nin bölgede barış ve istikrarın önemine vurgu yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Zurabişvili'nin Zarif'e, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya Federasyonu'nun desteklediği Abhazya ile Güney Osetya bölgelerinde son dönemlerdeki gelişmeler hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani görüşmelere katılamadı

Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, 26 Ocak'ta Kovid-19'a yakalanması nedeniyle görüşmelere katılamadı. Zalkaliani, Zarif'e telefon ederek, sağlık durumundan dolayı kendisi ile bir araya gelemediği için üzüntü duyduğunu iletti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, Gürcistan, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! İran Dışişleri Bakanı Zarif, Gürcistan Başbakanı Gakharia ve Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile görüştü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Altının kilogramı 435 bin 800 liraya geriledi Son Dakika! Gine Körfezi'nde 15 Türk denizciyi esir alan korsanlarla ilk temas kuruldu Yukatel Denizlispor'da Yalçın Koşukavak istifa etti İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi İtalyan güvenlik güçlerinden, Cristiano Ronaldo ve eşinin tatil kaçamağına inceleme 16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çektiği sırada silahlı bir saldırgan tarafından katledildi Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Esnaftan ayakkabı hırsızına meydan dayağı
Almanya, AstraZeneca aşısının 65 üstüne uygulanmamasını tavsiye etti Almanya, AstraZeneca aşısının 65 üstüne uygulanmamasını tavsiye etti         
17:48
İngiltere'de otomobil üretimi 36 yılın en düşük seviyesine geriledi İngiltere'de otomobil üretimi 36 yılın en düşük seviyesine geriledi         
17:25
Dönme dolapta cinsel ilişkiye giren çift, bu kez de marketin otoparkında rezil halde yakalandı Dönme dolapta cinsel ilişkiye giren çift, bu kez de marketin otoparkında rezil halde yakalandı         
16:29
Nikah konvoyu kana bulandı! 1 kişi hayatını kaybetti Nikah konvoyu kana bulandı! 1 kişi hayatını kaybetti         
16:00
Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi         
15:40
Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini "aşı milliyetçiliği" paylaşımıyla bozdu         
15:25
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk fotoğraf Hadise ve Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk fotoğraf         
15:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bindiği otobüsün önüne geçen vatandaşlar, Sıddık Erikli isimli kişiyi şikayet etti         
14:33
2 aylık bebeğe hacamat yapılan görüntülerin tepki toplaması üzerine uzmanlardan uyarı: Çocuklara asla yapılmamalı 2 aylık bebeğe hacamat yapılan görüntülerin tepki toplaması üzerine uzmanlardan uyarı: Çocuklara asla yapılmamalı         
14:16
İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakim ile avukat tartıştı İmamoğlu'nun yargılandığı davada hakim ile avukat tartıştı         
14:13
Vahşi cinayete kurban giden Arzu Aygün'ün kızının sözleri Müge Anlı'yı ağlattı: Yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem! Vahşi cinayete kurban giden Arzu Aygün'ün kızının sözleri Müge Anlı'yı ağlattı: Yine bir kadın cinayeti ama bu sefer benim annem!         
13:48
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi         
13:39
Kepçe operatörü, hukuk savaşı verdiği telefon firmasını dize getirdi Kepçe operatörü, hukuk savaşı verdiği telefon firmasını dize getirdi         
13:14
Pamela Anderson, beşinci evliliğini inşaat ustası sevgilisi ile yaptı Pamela Anderson, beşinci evliliğini inşaat ustası sevgilisi ile yaptı         
11:38
Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu         
09:29
Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü         
21:58
Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti         
19:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 18:01:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! İran Dışişleri Bakanı Zarif, Gürcistan Başbakanı Gakharia ve Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei