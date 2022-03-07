Son Dakika | İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: "Rusya'nın işgalini kınamayı sürdüreceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: "Rusya'nın işgalini kınamayı sürdüreceğiz"

07.03.2022 21:35
Son Dakika | İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: "Rusya'nın işgalini kınamayı sürdüreceğiz"

Edinilen son dakika haberine göre İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, "Rusya'nın işgalini kınamayı sürdüreceğiz.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, " Rusya'nın işgalini kınamayı sürdüreceğiz. Ukrayna'nın egemenliğini ihlal etme ve masum sivilleri öldürmenin haklı çıkarılır bir yanı olamaz." dedi.

Letonya'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya gelen Bakan Lapid, Rusya-Ukrayna savaşına dair değerlendirmelerde bulundu.

Lapid, ABD'li mevkidaşı Blinken ile Ukrayna'daki "acımasız ve gereksiz savaşı" durdurmak için ortak çabaların devamına ilişkin görüştüklerini belirtti.

Ukrayna'ya şimdiye kadar 100 tona yakın insani yardım gönderdikleri bilgisini paylaşan Lapid, "İsrail gelecek hafta Ukrayna'da bir sahra hastanesi kuracaktır." ifadelerini kullandı.

Lapid, İsrail'in Rusya ve Ukrayna taraflarıyla temaslarını sürdürdüğünü vurgulayarak, "Almanya ve Fransa ile birlikte arabuluculuk çalışmalarına devam ediyoruz, fakat Rusya'nın işgalini kınamayı sürdüreceğiz. Ukrayna'nın egemenliğini ihlal etme ve masum sivilleri öldürmenin haklı çıkarılır bir yanı olamaz." açıklamasında bulundu.

Ukrayna'da ateş altındaki şehirlere güvenli insani yardım koridoru açılması gerektiğini belirten Lapid, "Ukrayna'da huzurun sağlanıp müzakerelerin başlaması için acil ateşkes çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

Lapid, Ukrayna'da çatışmalardan ötürü evini terk eden sivillere ev sahipliği yapmak için başlatılan uluslararası çağrılara iştirak edeceklerinin de altını çizdi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Rusya Dışişleri Bakanlığı: 'Lavrov, Kuleba ve Çavuşoğlu 10 Mart'ta Antalya'da görüşecek' Son dakika haberi | Rusya Dışişleri Bakanlığı: 'Lavrov, Kuleba ve Çavuşoğlu 10 Mart'ta Antalya'da görüşecek' İsrail, Ukrayna'da 2 bin kadar vatandaşının kaldığını duyurdu İsrail, Ukrayna'da 2 bin kadar vatandaşının kaldığını duyurdu

Mevlüt Çavuşoğlu, Yair Lapid, İsrail, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: 'Rusya'nın işgalini kınamayı sürdüreceğiz' - Son Dakika


Son Dakika
21:23 Burak Elmas'tan Fatih Terim ve eşine davet! Barcelona'da buzlar eriyecek
21:03 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 132 kişi hayatını kaybetti, 34 bin 343 yeni vaka tespit edildi
21:01 3 saat süren Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri bitti! Açıklama bekleniyor
20:37 Fenerbahçe-Trabzonspor maçının yankıları devam ediyor! Erman Toroğlu canlı yayında sinirlerine hakim olamadı
20:34 Canlı yayında büyük gaf! Ebru Şancı'dan Serenay Sarıkaya'ya ayı benzetmesi
20:13 Dev karşılaşma! Beşiktaş evinde Başakşehir'i ağırlıyor
19:48 Kar kapıda! Meteoroloji 5 gün sürecek soğuk hava dalgası için uyardı
19:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Azak Denizi'nde bekletilen 30 yağ gemisi Türkiye'ye gelecek
19:38 Mesut Özil'in Trabzonspor maçındaki görüntüsü taraftarı delirtti! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü
18:47 Muharrem İnce hakkında 4 yıl 8 ay hapis talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 21:41:40. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: "Rusya'nın işgalini kınamayı sürdüreceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement