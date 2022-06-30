Son dakika: İstanbul Adliyesi Önünde Açıklama Yapmak İsteyen Tutuklu Ailelerine İzin Verilmedi. Hdp'li İlçe Eş Başkanı Gözaltına Alındı

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen tutuklu ailelerine polis izin vermedi. Destek amacıyla tutuklu yakınlarının yanında bulunan HDP milletvekilleri Züleyha Gülüm, Musa Piroğlu ve Dilşat Canbaz, bu duruma tepki gösterdi. Polis, bu sırada HDP Bahçelievler İlçe Eş Başkanı Fatma Çatar'ı gözaltına aldı.

Bugün İstanbul Adliyesi'nde yapılan "Adalet Nöbeti" ve "Cumartesi Anneleri"nin basın açıklamalarının ardından bir açıklama da tutuklu aileleri tarafından yapılmak istendi. Ancak polis tarafından açıklamaya izin verilmedi. Yaşanan arbede sırasında HDP Bahçelievler İlçe Eş Başkanı Fatma Çatar gözaltına alındı. Bu arada destek amacıyla tutuklu ailelerinin yanında bulunan HDP milletvekilleri Züleyha Gülüm, Musa Piroğlu ve Dilşat Canbaz, polisin müdahalesine tepki gösterdi.

Bu sırada basın açıklaması yapmak isteyen HDP'li milletvekillerinin etrafı da çevik kuvvet polisi tarafından çevrildi. HDP'li milletvekilleri polis kordonu içinde açıklamalarını yaptı.

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, "Arkadaşlar bir kez daha gözlerimizle gördük. Hep birlikte yaşadık. Anneler seslerini duyurmasınlar diye, cezaevlerindeki katliam kamuoyu tarafından bilinmesin diye, yaşanan baskılar bilinmesin diye burada açıklama yapmamız dahi engelleniyor" dedi. Gülüm, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hangi hukuk, hangi Anayasa, hangi uluslararası sözleşme? Hiçbiri kalmamış. Keyfi yasaklar, kararların olmadığı bir ortamda gelip burada hukuksuz işlemlerle sesimizi, sözümüzü kesmeye çalışıyorlar. Neyden korkuyorsunuz? Cezaevinde neler yaşanıyor ki siz bunun basına kamuoyuna açıklanmasını istemiyorsunuz? Gerçekten cezaevlerinde bir sorun yoksa anlattığınız gibi insan hakları temelleri biz bir cezaevi varsa neyi açıklamamızdan korkuyorsunuz? O zaman açın cezaevleri kapılarını, demokratik kitle örgütlerine, kamuoyuna, insan hakları derneğine, açın kapıları denetleme yapılsın ve cezaevlerinde ne olduğu gözüksün. Gerçekten kötü muamele yoksa neden kapalı kapılar altında tutuyorsunuz? Çocuklarının annelerine telefonlarda, görüşmelerde aktardığı işkenceleri buradan söylemelerine neden engel oluyorsunuz?

"BUGÜN BİZE YASAK OLAN YARIN HERKESE YASAKTIR"

HDP Milletvekili Musa Piroğlu da "Hapishanelerde sadece siyasi tutsaklar, sadece HDP'nin destekçileri, taraftarları, üyeleri, yöneticileri yatmıyor. Yüz binlerce insan ve binlerce hasta tutsak var" dedi. Piroğlu, şöyle konuştu:

"Ve hapishanelerdeki bu cehennem bu ülkenin bir aynasından başka bir şey değildir. Hapishanelerdeki bu baskının bir örneğini şu anda çevrenizde görüyorsunuz. Bulunduğum yerde 2 tane basın açıklaması yapıldı. Bulunduğum yerde 1'i yarım saatten fazla süren 2 tane açıklama yürütüldü. ve geldi bir polis memuru dedi ki 'Burada basın açıklaması yapamazsınız.' Bu şu anlama geliyor; iktidarın çıkarına karşıysanız, iktidarın yaptıklarına laf söylüyorsanız, zulme ve zorbalığa itiraz ediyorsanız ve HDP'liyseniz size her şey yasak. ve buna sessiz kalanlar şunu bilsin: Bugün bize yasak olan yarın herkese yasaktır. Bugün bize yapılan bu ülkenin geleceğine yapılandır. Bugün hapishanede yapılan bu ülkenin sokaklarında gezenler, kendilerini özgür sananlar özgür olmadıklarını bilsin diyedir."