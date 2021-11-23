Son Dakika! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu - Son Dakika

Rüzgarın ise genellikle güney zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. 23 Kasım İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu!

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul şehrinde 23 Kasım 2021 Salı günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 14 dereceyi gösteriyor. 24 Kasım 2021 Çarşamba günü ise havanın Yağmurlu, ve sıcaklığın 11 derece olacağı tahmin edilmekte.

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara şehrinde 23 Kasım 2021 Salı günü hava Güneşli, sıcaklık ise 15 dereceyi gösteriyor. 24 Kasım 2021 Çarşamba günü ise havanın Sağanak Yağmurlu, ve sıcaklığın 11 derece olacağı tahmin edilmekte.

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir şehrinde 23 Kasım 2021 Salı günü hava Yağmurlu, sıcaklık ise 16 dereceyi gösteriyor. 24 Kasım 2021 Çarşamba günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 14 derece olacağı tahmin edilmekte