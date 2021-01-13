Son Dakika | İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihraç kararı mahkemece iptal edildi - Son Dakika

Son Dakika | İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihraç kararı mahkemece iptal edildi

13.01.2021 13:19
Son Dakika | İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihraç kararı mahkemece iptal edildi, System.String[]

Son dakika haberi... Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına ilişkin kararı iptal etti.

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına ilişkin kararı iptal etti.

Özdağ'ın, ihraç kararının iptali için açtığı dava Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü.

Özdağ'ın avukatı Uğur Tarhan, Disiplin Kuruluna sevk yetkisinin sadece genel başkan ve Genel İdare Kurulunda bulunmasına rağmen, müvekkilinin tüzüğe aykırı şekilde partinin Genel Sekreterliğince Disiplin Kuruluna sevk edildiğini öne sürdü.

Müvekkilinin ihracına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Milletvekili Koray Aydın hakkında yaptığı açıklamaların da gerekçe gösterildiğini anlatan Tarhan, fakat Disiplin Kurulunun isnat edilen fiiller dışında soruşturma yapıp, karar tesis etme yetkisinin bulunmadığını savundu.

Davalı İYİ Partinin avukatlarından Mustafa Tolga Öztürk, Özdağ'ın Genel Sekreterlik makamınca değil, genel başkanlık makamınca disipline sevk edildiğini ifade ederek, davanın reddini istedi.

Avukat Metehan Kutlu da sevk işleminin doğrudan genel başkan tarafından yapıldığını, Genel Sekreterlik makamının sadece yazışma işlemini yürüttüğünü savundu.

Sevk gerekçesinde, isnat edilen tüzük maddelerinin dışına çıkılmadığını ve ilgili maddelere bağlı olarak karar verildiğini kaydeden Kutlu, davanın reddini istedi.

Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, davanın kabulüyle Ümit Özdağ'ın, parti üyeliğinden çıkarılmasına ilişkin Disiplin Kurulu kararının iptaline kesin olarak hükmetti.

Özdağ 16 Kasım'da ihraç edilmişti

İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan İstanbul Milletvekili Özdağ, partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili iddiaları dile getirmesinin ardından Disiplin Kuruluna sevk edilmişti.

Disiplin Kurulunun 16 Kasım 2020'de aldığı kararla parti üyeliğinden kesin olarak ihraç edilen Özdağ, bu kararın iptali için dava açmıştı.

Milletvekili, Ümit Özdağ, İYİ Parti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihraç kararı mahkemece iptal edildi - Son Dakika


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