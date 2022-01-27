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Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kayseri'de Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kayseri'de Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi Açıklaması

27.01.2022 19:57
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kayseri'de Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi Açıklaması

Son dakika haberleri: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ın güvenliğinin, yapılacak herhangi bir anlaşma sonrasında da Türkiye'nin garantörlüğünün devam etmesine bağlı olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ın güvenliğinin, yapılacak herhangi bir anlaşma sonrasında da Türkiye'nin garantörlüğünün devam etmesine bağlı olduğunu söyledi.

Çeşitli ziyaretler kapsamında Kayseri'ye gelen Tatar, Büyükşehir Belediyesi girişindeki KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları tarafından hazırlanan "Yarıyıl Sanat Sergisi"ni gezdi.

Başkan Memduh Büyükkılıç'ı da makamında ziyaret eden Tatar, burada yaptığı açıklamada, Türkiye ile olmadan güçlerini bulamayacaklarını, ekonomi, ticari ve kültürel anlamda Anadolu ile birlikte olduklarını vurguladı.

Turizm adası olduklarını ve Maraş'ın açılmasının ekonomilerine büyük katkı sağladığını belirten Tatar, bölgenin açılmasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katkısının önemli olduğunu vurguladı.

Büyükkılıç ise Tatar'ı ağırlamaktan memnun olduklarını, kentin endüstri merkezi olmasının yanında önemli bir turizm şehri olduğunu, 180 ülkeye 3,5 milyar dolara ulaşan ihracat gerçekleştirildiğini ifade etti.

Daha sonra Belediye Meclis Salonu'nda "Kıbrıs Gazileri ile Buluşma" programına katılan Tatar, Kıbrıs'ın ulusal ve milli bir dava olduğunu, sıradan bir mesele olmadığını söyledi.

Tatar, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri herkesin izlediğini, burada jeostratejik ürünler olan petrol ve doğal gazla ilgili farklı ülkelerin çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.

Kıbrıs'ın Türkiye'ye 40 kilometre uzaklıkta olduğunu anlatan Tatar, Ada'nın haklarının korunmasında Türk askerinin önemli olduğunu anlattı.

15 Temmuz 1974'te Kıbrıs Helen Cumhuriyeti'nin ilan edildiğini ve Kıbrıslıların katledildiğini dile getiren Tatar, Mehmetçiğin 20 Temmuz 1974 sabahında, canlı canlı mezarlara gömülen Kıbrıslıların hayatını kurtardığını ifade etti.

Tatar, çocukluğunda hep Türk askerini beklediklerini söyleyerek, kendilerinin KKTC'deki özgürlük ve huzurlarının Mehmetçiğin varlığına bağlı olduğunu kaydetti.

Müzakere sürecinde Kıbrıs'tan Türkiye'nin çıkartılmak istendiğini belirten Tatar, bunun Kıbrıslı Türk'ün sonu olacağını, Türkiye'nin garantörlüğünün devam etmesi gerektiğini kaydetti.

"Bizi 1974 öncesine götürecekler"

"Bizim güvenliğimiz Türk askerinin oradaki varlığına bağlıdır." diyen Tatar, şöyle devam etti:

"Bizim güvenliğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'taki herhangi bir anlaşma sonrasında da garantörlüğünün devam etmesine bağlıdır. Ben Cumhurbaşkanı seçildikten sonra yeni bir siyaset geliştirdim. Bu siyasetin geliştirilmesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin tam desteği vardır. Artık Doğu Akdeniz'de yaşananlar ve son yıllardaki değişen konjektör hem Mavi Vatan'ın hem göklerde ve hava sahasında Türkiye'nin, bu bölgenin en güçlü ülkesi olarak hakimiyetini ve tarihsel gücü devam ettirmesi için mutlaka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de bir devlet olarak varlığının devam etmesini gerektirmektedir. Aksi takdirde, onların hep arzu ettikleri federal temelli bir anlaşmayla yine bizleri yok etmeye, katletmeye ve bizi 1974 öncesine götürmeye çalışacaklardır. Dik durmamız lazım."

Doğu Akdeniz'deki duruşun önemini anlatan Tatar, Kıbrıs'ta şehit ve gazi olanlara vefa borçlu olduklarını vurguladı.

Tatar, milli birliğin önemine dikkati çekerek, geçmişte yaşanan heyecanın devam etmesini, akıl çelenlere aldanmadan, Kıbrıs'ın varlığının devam etmesi için beraber olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise Türkiye ile Kıbrıs'ın ayrılmaz bir parça olduğunu dile getirerek, gazilere Kıbrıs'ın kurtarılmasında verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür etti.

Programa Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer ve Hülya Nergis, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kıbrıs'tan gelen davetliler ile çok sayıda gazi katıldı.

Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kayseri'de Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi Açıklaması
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kayseri'de Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi Açıklaması
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kayseri'de Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi Açıklaması
Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kayseri'de Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi Açıklaması

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cumhurbaşkanı, Türkiye, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kayseri'de Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kayseri'de Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
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