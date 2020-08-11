Son dakika... KORDEP çağrı merkezi Kovid-19'la ilgili 1500'ü aşkın çağrı aldı - Son Dakika

Son dakika... KORDEP çağrı merkezi Kovid-19'la ilgili 1500'ü aşkın çağrı aldı

Son dakika haberi... İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Koronavirüs Online Ruhsal Destek Programı (KORDEP) çağrı hattının şu ana kadar 1500'ün üzerinde çağrı aldığını belirterek, "Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz ve Halk Sağlığı Başkanlığımızın insanların psikolojilerini kontrol etmek ve onlara...

Son dakika... KORDEP çağrı merkezi Kovid-19'la ilgili 1500'ü aşkın çağrı aldı, System.String[]

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Koronavirüs Online Ruhsal Destek Programı (KORDEP) çağrı hattının şu ana kadar 1500'ün üzerinde çağrı aldığını belirterek, "Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz ve Halk Sağlığı Başkanlığımızın insanların psikolojilerini kontrol etmek ve onlara destek vermek için aradığı yaklaşık 20 binin üzerinde insanımız var." dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde oluşabilecek ruhsal sıkıntı ve problemlerin çözümü için mart ayında hayata geçirilen KORDEP Çağrı Merkezi biriminin açılışı ve 6 aylık değerlendirme toplantısı SBÜ İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Memişoğlu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, salgın sürecinde alınan önlemler ve tedavilerin İstanbul'da ve Türkiye'de başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü, bu başarılı mücadelede birçok görünmez kahraman ile proje ve uygulamaların bulunduğunu söyledi.

Salgın aşamasında, 11 Mart'ta ilk vaka çıktıktan sonra 1 hafta içerisinde insanların psikolojisini destekleyecek bir koordinasyon ve çağrı merkezi oluşturulduğuna işaret eden Memişoğlu, merkezin İstanbul'daki birçok özel ve kamu kurumunun, sivil toplum kuruluşları ve derneklerin bir araya gelebildiği, başarılı bir uygulama olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Memişoğlu, dünyada böyle bir örneğin olmadığının söylendiğine dikkati çekerek, gönüllülük ve adanmışlık üzerine olan bu projede emeği geçenlere teşekkürlerini sundu. Memişoğlu, bundan sonra da afet ve salgınlarda İstanbul ve Türkiye'de sosyal anlamda herkesi destekleyecek, altyapısıyla elektronik ve çağrı sistemiyle KORDEP'in devam edeceğine inandığını vurguladı.

KORDEP'in 6 aylık süreçteki çalışmalarından bahseden Memişoğlu, şunları kaydetti:

"KORDEP'in kendisinin çağrı olarak aldığı 1500'ün üzerinde çağrı var. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz ve Halk Sağlığı Başkanlığımızın insanların psikolojilerini kontrol etmek ve onlara destek vermek için kendilerinin aradığı yaklaşık 20 binin üzerinde insanımız var. Bunlardan psikolojik destek ihtiyacı olan 1100 kişiye arkadaşlarımız tedavi ve psikolojik danışmanlıkla beraber her türlü desteği vermişler. Bu sadece bir telefon çağrısı değil. Esasında bu o çağrıyı karşılayıp, kişinin psikolojik desteğinin olup olmadığını karşısındakinin ölçtüğü, eğer psikolojik ve psikiyatrik desteği olacaksa bunu bir sonraki aşamaya geçirerek onun daha uzmana yönlendirildiği, eğer uzman yetersiz olursa da hastane tedavisine kadar takip edildiği bir süreç. 681 kişi çalışıyor bu projede. Psikolojik danışmanlık derneğinden, üniversitelerden, bütün sivil toplum örgütleriyle beraber oluşturdukları bir grup bu."

Kemal Memişoğlu, KORDEP'in kalıcı hale getirilmesi için çalışma yaptıklarını da dile getirdi.

"Salgından sonra kesintisiz hizmet verecek şekilde yapılanıyor"

KORDEP Yöneticisi ve Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım da KORDEP'te geçmişte ruhsal hastalığı olup bu anlamda yardım ihtiyacı bulunanlar, kendisi ve yakınları Kovid-19 virüsüyle karşılaşıp desteğe ihtiyaç duyanlar, 65 yaş ve üzeri olup ruhsal desteğe ihtiyacı olanlar gibi çeşitli kademelerde hizmet verildiğini anlattı.

KORDEP hattında şu ana kadar 1500'e yakın arama karşılandığını aktaran Yıldırım, "Bu aramaların yaklaşık 550'ye yakını ikinci kez aranması gereken, ileri müdahale gerektiren bir gruptu. KORDEP'in ikinci bir hattı ise Sağlık Bakanlığının tüm Türkiye'de uyguladığı ve bunun İstanbul'daki bir ayağıydı. Yani, Kovid-19 pozitifleri, filyasyon ekiplerinin yanı sıra İl Halk Sağlığı ekiplerindeki psikososyal destek birimleri de ararlar. Burada da yaklaşık 20 binin üzerinde bir rakam var. Bu aramalarda Bakanlıkça hazırlanan çeşitli algoritmalara göre, riskli durumda olup tekrar aranması gerekenler ayıklandı. Burada da 600'e yakın kişi psikiyatrik anlamda uzun süreli, daha ileri müdahale gerektiren gruptu." ifadelerini kullandı.

Ejder Akgün Yıldırım, KORDEP ile Türkiye'de bir model oluşturulmasının amaçlandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yapının en önemli özelliği içinde ruh sağlığı derneklerini var etmesi. Depremde, uzun süreli ihtiyaçlarda bunlara çok ihtiyaç duyucağız. O yüzden KORDEP'in adını KARDEP olarak tanımlıyoruz. Yani, 'Krizler ve Afetlerde Ruhsal Destek Hattı' olarak tanımladık. KARDEP, salgın bittikten sonra ulusal ve bölgesel ölçekte de etkili olan herhangi bir durumda kesintisiz hizmet verecek şekilde bir yapılanma içerisinde." şeklinde konuştu.

Programda, KORDEP'e destek verenlere teşekkür belgesi takdim eden Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, daha sonra SBÜ İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Rabia Bilici ile çağrı merkezi birimini gezdi.

Koronavirüs, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 13:35

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... KORDEP çağrı merkezi Kovid-19'la ilgili 1500'ü aşkın çağrı aldı - Son Dakika
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