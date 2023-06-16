Son Dakika: Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak - Son Dakika
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Son Dakika: Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

16.06.2023 01:06

Son dakika: Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

YAP-İŞLET-DEVRET PROJELERİ HARİÇ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı yayımlanan kararda 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.

ÜCRETSİZ KULLANIM SÜRESİ

Ücretsiz kullanım 24 Haziran gece yarısı başlayacak ve 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar devam edecek.

ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ DE ÜCRETSİZ

Vatandaşlar, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 28 Haziran Çarşamba saat 00.00'dan (salı gününü çarşamba gününe bağlayan gece), 1 Temmuz Cuma gün sonuna kadar (Kurban Bayramı süresince) ücretsiz yararlanabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

Son Dakika: Köprü ve otoyollar bayram tatili boyunca ücretsiz
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Kurban Bayramı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak - Son Dakika
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