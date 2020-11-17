Son Dakika | LiteraTür Online Çocuk Edebiyatı Festivali başladı - Son Dakika

Son Dakika | LiteraTür Online Çocuk Edebiyatı Festivali başladı

17.11.2020 09:49
Son Dakika | LiteraTür Online Çocuk Edebiyatı Festivali başladı, System.String[]

Son dakika haber... Çocuk edebiyatını tüm yönleriyle ele alacak LiteraTür Online Çocuk Edebiyatı Festivali başladı.

Çocuk edebiyatını tüm yönleriyle ele alacak LiteraTür Online Çocuk Edebiyatı Festivali başladı.

Goethe Enstitüsü ve Kovan Ajans işbirliğiyle gerçekleştirilen festivalin "Çocuklarla Zor Konuları Konuşma Aracı Olarak Edebiyat" başlıklı açılış oturumu yapıldı.

Erdem Yayın Grubu Genel Yayın Yönetmeni, akademisyen yazar Dr. Melike Günyüz, burada yaptığı konuşmada, pandemiyle alakalı Türkçe çocuk kitaplarının çok hızlı bir şekilde yayımlandığını söyledi.

Günyüz, çocuk edebiyatının toplumun bir aynası olduğunu belirterek, "Toplumda bir ihtiyaç veya sorun alanı ortaya çıktığında aslında en hızlı şekilde çocuk kitaplarına yansıyor. Çünkü edebiyat, çocukların içinde bulundukları durumu kabullenebilmesi için elimizdeki en büyük araçlardan biri." dedi.

"Yetişkinler, çocukların zor süreci anlayabilmesi için kitaplara ihtiyaç duyuyor"

Çocuk edebiyatı konularına değinen Günyüz, şunları kaydetti:

" Türkiye'de boşanmaya paralel olarak boşanma ile ilgili kitapların da arttığını görüyoruz. Yani boşanma arttıkça ebeveynler, psikologlar ve öğretmenler, çocukların süreci anlayabilmesi için kitaplara ihtiyaç duyuyor. Çünkü bazen anne ve baba içinde bulunulan zor konuyu çocuğa ifade etmede yeterli olmuyor. Ama edebiyatın hem iyileştirici etkisi hem bir sanat eseri olarak duyguları harekete geçirme şekli hem de bilinçaltına yaptığı göndermeler, çocukların bu zor konuları kavrayabilmesi açısından çok önemli bir araç."

Alman film yapımcısı ve yazar Anja von Kampen, televizyonculuk alanında çalıştıktan sonra küçük bir yayınevi kurduğu bilgisini verdi.

Kampen, oluşturduğu "Knietzsche" karakteriyle daha önce ele alınmayan zorlu konuları anlatan kitaplar yazdığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Knietzsche, zor bir konuyla ölümle ortaya çıktı 2012'de. Başka ülkelerde ölümün nasıl ele alındığını inceleyerek 3 belgesel üzerinden ölümü anlatacaktık. Bunun için bir karakter geliştirmek gerekti ve Knietzsche doğdu. Çok da basit bir dille anlatıldı. Knietzsche, ergenlik dönemi, zorbalık gibi konuları da ele alıyor."

Hem öğretmenlerle hem ebeveynlerle çalıştıklarına işaret eden yazar, "Gördük ki bu konulara ilgi çok fazla. Ebeveynler ölümden nasıl bahsedeceklerini bilmiyorlar, hatta bahsetmek istemiyorlar. Ölüm gibi bir konuyu bilinçaltında çocuklardan uzak tutmaya çalışıyorlar ama çocuklar çok ilgili. Bu durumda edebiyata başvuruyorlar." diye konuştu.

"Telif hakları alanında Türkiye son yıllarda en önemli 5 ülke arasına girdi"

Carlsen Yayınevi Telif Hakları Sorumlusu Sylvia Schuster, 16 yıldan beri Almanya'da çocuk ve gençlik edebiyatı üzerine yayın yapan Carlsen'de çalıştığını anlattı.

Bütün dünyada yılda 60-70 yeni çocuk kitabı sattıklarına dikkati çeken Schuster, "Telif hakları alanında Türkiye son yıllarda en önemli 5 ülke arasına girdi. Koronavirüs salgını olmasaydı bu yıl tekrar gelecektim. İstanbul'da uzun yıllardır iyi işbirlikleri yaptığımız partnerlerimiz var." ifadelerini kullandı.

Schuster, yayın politikalarından bahsederek, şöyle konuştu:

"Ben Carlsen'e başladığımda 'zor konu' dediğimiz konular bambaşkaydı. Önceden 'dişçiye gitmek', 'okuldaki ilk gün' ya da 'yuvadaki ilk gün' gibi konular zordu. Şimdi konular değişti. Son 5 yıldır ihtiyaçlar tamamen değişti. Mesela ölüm teması... O zamanlar ölümle ilgili kitaplar onu sanatsal olarak ele alırdı ve sayıları azdı. Yani tabu olan konuları artık ele alıyoruz ve tabular artık yıkılıyor. Ölüm gibi konulara okuyucuların da ilgisi var."

Hippo Kitap Editörü ve Telif Hakları Sorumlusu, yazar Ezgi Berk, çocuk kitapları yazdığını ve daha çok çocuk hakları üzerine çalışmayı tercih ettiğini söyledi.

"Kitap, çocuklarla bizim aramızda bir rehber gibi oluyor"

Zor konuların özellikle belli zamanlar ve dönemlerde değişip dönüştüğünü savunan Berk, "Şu ara boşanmanın yanı sıra ölümün de gündemde olmasıyla yine ölüm üzerine çocuk kitaplarının sayılarında artış var. Göç ve mültecilikle ilgili yerli ve çeviri eserlerin sayısının da arttığını görüyoruz. 'Zor konu' dediğimiz şey bence ebeveynin zorlandığı konu. Çünkü çocuk bir soruyla gittiğinde, ne diyeceğini bilemeyen, eli ayağına dolaşan yetişkinler oluyor. Haliyle bu duygu durumu çocuğa da geçiyor. Üzerine gitmedikçe, irdelemedikçe iş, içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Zor konularda elimize aldığımız kitap, çocuklarla bizim aramızda bir rehber gibi oluyor." şeklinde konuştu.

LiteraTür Online Çocuk Edebiyatı Festivali, çocuk edebiyatına dair ve çocuklara yönelik çok yönlü bir programla bir hafta sürecek ve tüm etkinliklere katılım ücretsiz olacak.

Çocuk ve gençlik kitapları yayıncılığına ışık tutulacak festivalde Alman ve Türk yayıncıların gerçekleştireceği profesyonel buluşmada iki ülkenin çocuk edebiyatı eserleri yeni dilinde çıkacağı yolculuğa hazırlanacak.

Festivalde Sylvia Schuster telif hakları yönetimine yönelik bir masterclass atölyesi düzenlerken Anja von Kampen de yaratıcı okuma etkinliği gerçekleştirecek.

İllüstratörler Gözde Eyce ve yazar Sima Özkan'ın çocuklara yönelik 'Bir tohumun yolculuğu' temalı sohbetli çizim etkinliği düzenleyeceği festivalin çeviri etkinliğinde Olcay Mağden Ünal ve Manuela Volz, çocuk edebiyatında çeviri dili olarak Türkçe ve Almancayı masaya yatıracak.

Telif Hakları, Türkiye, Kitap, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | LiteraTür Online Çocuk Edebiyatı Festivali başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika! İBB, korona tedbirleri kapsamında İSMEK, belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri ve tiyatro salonlarını kapatıyor Carlos Tevez, maçın 3. saniyesinde sarı kart görerek rekor kırdı Böyle vicdansızlık görülmedi! Yükü çekemeyen atı sokak ortasında böyle kırbaçladı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde artan korona vakaları ve yeni tedbirler var Kepçeyle kum almak isteyen köylüler, 8 milyon yıllık mamut fosilleri buldu Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı Evinin önünde pusu kurup, kurşun yağmuruna tuttular
Bomba iddia: Hercai dizisinin başrolü Akın Akınözü, sette yönetmenin üzerine yürüdü Bomba iddia: Hercai dizisinin başrolü Akın Akınözü, sette yönetmenin üzerine yürüdü         
09:57
Paşinyan, Dağlık Karabağ'dan çekilmeyen ve Rus Barış Gücüne ateş açan askerlerini Putin'e şikayet etti: İtaat etmiyorlar Paşinyan, Dağlık Karabağ'dan çekilmeyen ve Rus Barış Gücüne ateş açan askerlerini Putin'e şikayet etti: İtaat etmiyorlar         
09:53
Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor         
09:49
Duyarlı hırsız şaşırttı: Çıkarken yere düşürdüğü el dezefektanını kaldırdı Duyarlı hırsız şaşırttı: Çıkarken yere düşürdüğü el dezefektanını kaldırdı         
09:19
Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi         
08:47
Yasak Elma'da korkunç ölüm! Halit merdivenlerden düşüp hayatını kaybediyor Yasak Elma'da korkunç ölüm! Halit merdivenlerden düşüp hayatını kaybediyor         
08:18
Hastalığa yakalanan çift, camiye çıkarak anons yaptı: Korona testimiz pozitif, ziyaretçi kabul etmiyoruz Hastalığa yakalanan çift, camiye çıkarak anons yaptı: Korona testimiz pozitif, ziyaretçi kabul etmiyoruz         
08:08
Aliyev direksiyon başına geçti, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail şehirlerinde gezdi Aliyev direksiyon başına geçti, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail şehirlerinde gezdi         
07:41
Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde         
21:31
Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret         
19:47
Ünlü türkücü Onur Şan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılıyor Ünlü türkücü Onur Şan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılıyor         
19:30
9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis         
18:59
Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı         
18:56
Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı         
18:16
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler         
15:15
Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar         
12:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 10:16:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | LiteraTür Online Çocuk Edebiyatı Festivali başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei