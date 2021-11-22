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Son dakika! Meteoroloji yarın İstanbul için sarı kod uyarısı verdi - Son Dakika

Son dakika! Meteoroloji yarın İstanbul için sarı kod uyarısı verdi

22.11.2021 18:54

Meteoroloji, İstanbul ve Marmara genelinde yarın kuvvetli yağışın etkili olacağını ifade ederek 'sarı' kod uyarısı verdi. Uyarıda metrekareye 50 kilogram yağış düşebileceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kuvvetli yağışın yarın sabah saatlerinde başlayacağını ve çarşamba sabahına devam edeceğini ifade etti.

'Sarı' kodlu uyarıda, "Sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

MARMARA İÇİN DE UYARI YAPILDI

Meteoroloji, Marmara'nın genelinde de kuvvetli yağışın beklendiğini duyurdu.

Marmara bölgesi için yapılan uyarıda ise, "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde beklenen sağanak yağışların, bölgenin güney ve doğusunda (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik) kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" bilgileri yer aldı.

METEOROLOJİ'DEN 7 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji'den İstanbul için sarı kodlu uyarı! Yarına dikkat

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikeli anlamına geliyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Son dakika! Meteoroloji yarın İstanbul için sarı kod uyarısı verdi

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Son Dakika Güncel Son dakika! Meteoroloji yarın İstanbul için sarı kod uyarısı verdi - Son Dakika


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