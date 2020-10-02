Son dakika... Otomatik Bilgi Değişimi sistemiyle kara para aklama ve terörün finanse edilmesi önlenecek - Son Dakika

Türkiye'nin de içinde bulunduğu 136 ülkenin imzaladığı "Otomatik Bilgi Değişimi" anlaşması ile vergi kaçakçılığı, kara para aklama ve terörün finanse edilmesinin önüne set çekilecek.

AK Parti İstanbul Milletvekili TBMM Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 136 ülkenin imzaladığı "Otomatik Bilgi Değişimi" konusunda yaptığı açıklama ile yurt dışında yaşayan vatandaşların endişelerini giderdi. Bazı medya organlarında, karşılıklı anlaşma sağlanmamasına rağmen bilgi paylaşımının paylaşıldığı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu belirten Sırakaya, "Kendinizi ihbar edin, Almanya Türklerin hesaplarına erişebilecek, 1 Ocak'ta resmen başlıyor" şeklindeki haberlere itibar edilmemesini istedi.

Türkiye 54 ülke ile bilgi paylaşıyor, 71 ülkeden bilgi alıyor

Türkiye'nin 54 ülkeyle otomatik finansal bilgi paylaşımı yapıldığını belirten Milletvekili Sırakaya, Türkiye'nin ise 71 ülkeden bilgi aldığını söyledi. Sırakaya Türklerin yoğun olarak yaşadığı Almanya, Hollanda, Fransa Belçika ve Avusturya ile henüz karşılıklı bilgi paylaşımı başlamadığını belirterek, önümüzdeki yıllarda bilgi paylaşımının bu ülkelerle de karşılıklı olacağını duyurdu.

Dolandırıcılara dikkat

Bilgi paylaşımı başlamamasına rağmen yapılmış gibi kamuoyunda asılsız haberlerin kasıtlı olarak yapıldığını ifade eden Sırakaya, "Özellikle yurt dışında kendilerini uzman olarak tanıtan ve otomatik bilgi paylaşımından "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında para karşılığında kendilerini Otomatik Bilgi Değişiminden muaf tutabileceklerini söyleyenler var. Vatandaşlarımızın bu çağrılara kulak asmamaları ve yalnızca ilgili otoriteler, kurumlar tarafından yapılan çağrıları dikkate almalarını özellikle tavsiye ediyoruz. Vatandaşımızın Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklamalarını dikkate almalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Otomatik bilgi paylaşımı vatandaşlığa dayalı değil, adrese dayalı

Otomatik Bilgi Değişimi sistemi kapsamında kişinin Türkiye'de ya da yaşadığı ülkedeki banka hesap bakiyesi, hesap bakiyesine ödenen yıllık faiz, kar payı bilgisi anlaşma yapılan ülke ile mütekabiliyet esasına göre paylaşılacak. Tapu, vatandaşlık bilgileri ise paylaşılmayacak. Türkiye'deki herhangi bir bankada mevduatı bulunan ve banka bilgilerinde Türkiye ikameti kayıtlı olanlar "Otomatik Bilgi Değişimi" kapsamına alınmıyor.

Otomatik Bilgi Değişim sisteminin ikamete dayalı bir sistem olduğunu hatırlatan Sırakaya, "Türkiye'de bir bankada hesabınız varsa ve yurt dışında eğer yaşıyorsanız ve bankadaki iletişim ve ikamet adresiniz yurt dışındaki adresinize kayıtlı ise bu hesabınız otomatik bilgi paylaşım çerçevesine giriyor" dedi.

Sırakaya, "Hesabı açtığınız zaman Türkiye'de yaşamıyor ancak daha sonra Türkiye'ye döndüyseniz bankanıza giderek ikamet adresinizi ve irtibat adresinizi Türkiye'de yaşadığınızı söyleyerek değiştirirseniz Otomatik Bilgi Değişimi sitemine girmezsiniz" diye konuştu.

Bu durumda kişiler, Otomatik Bilgi Değişimi kapsamı dışında kalacak ve banka kasalarındaki paraların, altınların, arsa ve daire gibi taşınmaz gayri menkuller sistemde paylaşılmayacak.

Şirketler otomatik bilgi değişimi sisteminden etkilenecek mi

Türkiye dışında yaşayan bir kişinin Türkiye'de bir firma kurması halinde ve aktif ticaretin içinde olan, alım-satım gerçekleştiren veya bir üretim noktasında hareket eden bir firmanın bilgileri, ortaklarından yüzde 51'den fazlası hisseye sahip olan kişiler, hissedarlarının tamamı yurt dışında yaşıyor olsa dahi otomatik bilgi paylaşımı çerçevesine girmiyor. Merkezi Türkiye dışında bulunan ve Türkiye'de de şubesi bulunan, Türkiye'de hesabı bulunan bir şirketin banka hesapları otomatik bilgi paylaşımı kapsamına giriyor.

Türkiye'de kurulmuş bir şirket, gelirlerini aktif ticaretten değil, pasif anlamdaki gelirlerden (faiz, temettü veya kar payına odaklı gelirler) elde ediyorsa, ortaklarından yüzde 25'ten fazla hissesi olan kişinin yurt dışında mukim ise, sene sonundaki bakiyesi 250 bin dolardan daha fazlaysa bu, otomatik bilgi paylaşımı çerçevesine giriyor. Diğer yandan aracı kurumlar üzerinde hisse senedi bulunan kişilerin bilgileri de bilgi değişimine tabi tutuluyor.

Türkiye dışında ve Türkiye'nin karşılıklı olarak bilgi değişimi anlaşması yaptığı bir ülkede yaşayan ve Türkiye'deki herhangi bir bankada hesabı bulunan kişinin bilgi değişimi yapılınca karşılaşacağı duruma değinen Sırakaya, "Ülkeler arasında vergi denkleşmesi anlaşması var. Bir vatandaşımız yurt dışında ikamet ediyorsa, Türkiye'deki bankada hesabı varsa, Türkiye'de vergi oranı yüzde 15 ise ve vatandaşımızın yaşadığı ülke de vergi yüzde 19 ise aradaki yüzde dörtlük farkı yaşadığı ülkeye ödemesi gerekir. Bu vatandaşımız ikamet ettiği ülkede sosyal yardım veya işsizlik yardımı oluyorsa ve Türkiye'deki tasarrufunu beyan etmemişse o zaman yaşadığı ülkeye yanlış beyanda bulunmaktan dolayı suçlu olur" dedi.

Bilgi paylaşımı ile vergi kaçakçılığı, kara para aklama ve terörün finanse edilmesinin önüne geçilecek

Sistemde Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Avrupa Birliği (AB) ve G20 gibi uluslararası kuruluşların üyesi bulunan ülkeler yer alıyor. Türkiye, 2017 yılında "Otomatik Bilgi Değişimi" anlaşmasını imzalayarak 136 ülkenin içinde yer aldı. Sistem ile uluslararası vergi kaçakçılığının, kara para trafiğinin ve terörün finanse edilmesinin önlenmesi ile vergi konusunda şeffaflık amaçlanıyor.

Sırakaya söz konusu durumla ilgili, "Dünyada kara para trafiğinin önlenmesi, vergi şeffaflığının gerçekleştirilmesi için bütün ülkelerin beraber çalıştığı bir ortamda Türkiye'nin bu anlaşma dışı kalması söz konusu olamazdı" dedi.

Anlaşmaya taraf olmayan ülkeler, serbest piyasa ekonomisinin tüm kurallarıyla işlediği bir zeminde finansal olarak ilk etapta gri liste, ikinci etapta kara listeye alınacak. Herhangi bir şekilde vergi konusunda iş birliği yapmayan bu ülkeler listesinde bulunanlar, orta ve uzun vadede kredi ve finans kuruluşlarından, uluslararası piyasalarda fonlama noktalarından dışlanacak.

Sırakaya, "Dünyanın ekonomisiyle bütünleşen Türk ekonomisinin bu sistemin dışında kalması mümkün olmazdı. Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı ülkelerle karşılıklı bilgi değişiminin yapılabilmesi için ciddi bir alt yapı çalışmasına ihtiyaç olduğundan bu ülkelerle henüz bilgi paylaşımı olmadı. Hatta bizim altyapısını tamamladığımız bazı ülkelerle bilgi değişimine başlayalım dediğimiz bazı ülkeler hazır olmadıklarını bildirerek karşılıklı bilgi akışı gerçekleşmedi" diyerek Türkiye'nin anlaşmaya taraf olmasının yerinde bir karar olduğunu belirtti. - FRANKFURT