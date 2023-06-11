Son Dakika: Pençe Kilit Harekat bölgesinde EYP patlaması sonucu 2 asker şehit oldu. - Son Dakika
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Son Dakika: Pençe Kilit Harekat bölgesinde EYP patlaması sonucu 2 asker şehit oldu.

Son Dakika: Pençe Kilit Harekat bölgesinde EYP patlaması sonucu 2 asker şehit oldu.

11.06.2023 17:01

Son dakika: Pençe Kilit Harekat bölgesinde EYP patlaması sonucu 2 asker şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde teröristlere karşı operasyonlarını aralıksız sürdürürken, Pençe Kilit harekat bölgesinden acı haber geldi.

Son Dakika: Pençe Kilit Harekat bölgesinde EYP patlaması sonucu 2 asker şehit oldu

İKİ ASKER ŞEHİT OLDU

Teröristlerin döşediği El Yapımı Patlayıcı (EYP), askeri araç geçişi sırasında patladı. Milli Savunma Bakanlığı, olayda Piyade Uzman Çavuşlar Halil Şahin ve Cem Ahmet Kaya'nın şehit olduğunu belirtti.

Son Dakika: Pençe Kilit Harekat bölgesinde EYP patlaması sonucu 2 asker şehit oldu

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 11 Haziran 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya ve Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmiş ancak tedavi gördükleri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuşlardır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Son Dakika: Pençe Kilit Harekat bölgesinde EYP patlaması sonucu 2 asker şehit oldu

MERSİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehitlerden Halil Şahin'in acı haberi memleketi Mersin'in Erdemli ilçesine ulaştı. Kaymakam Aydın Tetikoğlu ile Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, jandarma yetkilileri ve sağlık ekipleri eşliğinde acı haberi şehidin eşi Deniz ve annesi Sultan Şahin'le paylaştı. Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin naaşının yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

Son Dakika: Pençe Kilit Harekat bölgesinde EYP patlaması sonucu 2 asker şehit oldu
Son Dakika: Pençe Kilit Harekat bölgesinde EYP patlaması sonucu 2 asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Pençe Kilit Harekat bölgesinde EYP patlaması sonucu 2 asker şehit oldu. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Pençe Kilit Harekat bölgesinde EYP patlaması sonucu 2 asker şehit oldu. - Son Dakika
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