Son dakika: Pençe Kilit Harekat bölgesinde EYP patlaması sonucu 2 asker şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde teröristlere karşı operasyonlarını aralıksız sürdürürken, Pençe Kilit harekat bölgesinden acı haber geldi.

İKİ ASKER ŞEHİT OLDU

Teröristlerin döşediği El Yapımı Patlayıcı (EYP), askeri araç geçişi sırasında patladı. Milli Savunma Bakanlığı, olayda Piyade Uzman Çavuşlar Halil Şahin ve Cem Ahmet Kaya'nın şehit olduğunu belirtti.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 11 Haziran 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya ve Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmiş ancak tedavi gördükleri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuşlardır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

MERSİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ