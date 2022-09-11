Pençe-Kilit operasyon bölgesinden yürek yakan haber! 2 Mehmetçik şehit oldu, 4'ü yaralı - Son Dakika
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Pençe-Kilit operasyon bölgesinden yürek yakan haber! 2 Mehmetçik şehit oldu, 4'ü yaralı

11.09.2022 17:25

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe- Kilit Operasyonu'ndan üzen bir haber geldi. Uzman çavuşlar Harun Yıldırım ve Savaş Borlu, teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit oldu. 4 asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yaralı askerlerin derhal hastaneye sevk edildiği belirtilirken, teröristlerin bölgeden temizlenmesine yönelik operasyonların ise devam ettiği ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığınca, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı bildirildi.

ARAMA TARAMA FAALİYETİ SIRASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, arama tarama faaliyeti esnasında terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım ve Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu'nun şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı belirtildi.

YARALI ASKERLERİN TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Yaralıların derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı aktarılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

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