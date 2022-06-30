Son Dakika | Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği iddia edilen Memet Gezer ABD'den getirildi - Son Dakika
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Son Dakika | Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği iddia edilen Memet Gezer ABD'den getirildi

30.06.2022 09:32
Son Dakika | Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği iddia edilen Memet Gezer ABD'den getirildi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği iddia edilen Memet Gezer'in tutuklu bulunduğu ABD'den Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği iddia edilen Memet Gezer'in tutuklu bulunduğu ABD'den Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in ifadesinde, saldırının talimatını aldığını belirttiği Memet Gezer, uyuşturucu ticaretinden tutuklu bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye getirildi.

Gezer'in, ABD'de bulunduğu bilgisini alan İnterpol Europol Daire Başkanlığı, ABD'li yetkililer ile yürütülen çalışmalar sonucunda, Gezer'in sınır dışı edilmesi hususunda mutabık kaldı.

ABD'li görevliler refakatinde Türkiye'ye getirilen Gezer, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul Havalimanından teslim alındı.

9 Mayıs 1967 Antakya doğumlu Gezer, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan kırmızı bültenle uluslararası düzeyde, "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" gibi muhtelif 17 suçtan ise ulusal düzeyde aranıyordu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde belediye binası yanı ile PTT binası önünde 2013'te gerçekleşen iki ayrı patlamada 53 kişi yaşamını yitirmiş, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

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Kaynak: AA

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