Samsun'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 14 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 14 yaralı

09.06.2023 10:53

Samsun'un Canik ilçesinde iki tramvayın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.40 sıralarında raylı sistem hattı İlkadım ve Canik ilçeleri sınırında bulunan Mert Irmağı Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy yönüne giden 5512-A numaralı tramvay, önünde arıza yapması sonucu duran 5509-A numaralı tramvaya duramayarak arkadan çarptı. Kaza, 112'ye bildirildi.

1'İ AĞIR 26 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 5512 numaralı tramvayın vatmanı trende sıkışırken, her iki trendeki çok sayıda yolcu da yaralandı. Vatman, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından Samsun'daki hastanelere kaldırıldı. Kazada 1'i ağır 26 kişinin yaralandığı açıklandı.

"TRAMVAYA ARKADAN ÇARPMIŞ"

Kaza sonrası olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Aldığımız ilk bilgilerde öndeki arızalı tramvaya arkadan gelen tramvay duramayıp vurmuş. Kafa kafaya çarpışsa yaralı sayısı daha da artardı. Allah daha büyük kazalardan bizi korusun" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte kaza yerinden gelen ilk görüntüler;

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Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 14 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 14 yaralı - Son Dakika
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