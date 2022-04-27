Son dakika: Şehit sözleşmeli er Fırat Canlı'nın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi - Son Dakika
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Son dakika: Şehit sözleşmeli er Fırat Canlı'nın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

27.04.2022 01:29
Son dakika: Şehit sözleşmeli er Fırat Canlı'nın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

Son dakika haberine göre Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan veteriner sözleşmeli er Fırat Canlı'nın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan veteriner sözleşmeli er Fırat Canlı'nın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

Askeri uçakla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirilen 24 yaşındaki şehidin naaşını, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, kaymakam ve belediye başkanları karşıladı.

Vali Coşkun ile beraberindekiler, aileye taziyelerini iletti.

Bu arada, 23 Nisan'da aynı bölgede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün babası Osman Gök'ün, şehidin babası Emin Canlı'nın yanından ayrılmadığı görüldü.

Askerlerin omuzlarında bir süre taşınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze nakil aracına konuldu. Cenaze, Afşin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Şehidin naaşının, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Şehit sözleşmeli er Fırat Canlı'nın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Şehit sözleşmeli er Fırat Canlı'nın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi - Son Dakika
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