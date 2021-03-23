Son dakika: Şırnak'a yatırımda tersine göç yaşanıyor - Son Dakika

Son dakika: Şırnak'a yatırımda tersine göç yaşanıyor

23.03.2021 11:17
Son dakika: Şırnak'a yatırımda tersine göç yaşanıyor, System.String[]

Son dakika haberleri... Terörün gölgesinden kurtulan Şırnak'a yatırımda tersine göç yaşanıyor.

Terörün gölgesinden kurtulan Şırnak'a yatırımda tersine göç yaşanıyor.

Geçmiş yıllarda terör saldırıları nedeniyle başta Şırnak olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinden batı illerine giderek yatırım yapan girişimciler, tesis edilen huzur ve güven ortamı ile rotasını yeniden bölgeye çevirdi.

5 yıllık süreçte tekstil, mobilya, tarım ve süt ürünleri ile aksesuar alanında faaliyet yürüten 93 firma, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınması için hayata geçirilen teşvik uygulamasından da faydalanarak yatırımlarını terörden arındırılan Şırnak merkez ile Cizre, Silopi ve İdil ilçelerindeki organize sanayi bölgelerine (OSB) taşıdı.

Yatırımda sağlanan tersine göç Şırnak'ta 977 kişiye iş ve AŞ oldu.

Bu yatırımlardan 61'i yeni tip koronavirüs ile mücadelenin yoğun yaşandığı son bir yılda gerçekleşti.

İstanbul'daki iş yerini Şırnak'a taşıdı

Yatırımcılardan Ahmet Yurdakul, AA muhabirine, daha önce terör saldırıları nedeniyle Şırnak'tan İstanbul'a gitmek zorunda kaldığını ifade ederek, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla Cizre ilçesinde tekstil fabrikası açtığını söyledi.

"Huzur ortamının ardından İstanbul'daki iş yerimizi buraya taşıdık. İyi ki taşımışız. 100 kişi istihdam ediyoruz, yüzde 90'ı kadın." diyen Yurdakul, memleketine yatırım yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yurdakul devletin de kendilerine destek verdiğine işaret ederek, "Devlet bize sahip çıktı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Fabrikanın yaklaşık 500 kişinin istihdam edileceği potansiyele sahip olduğunu belirten Yurdakul, salgın nedeniyle şimdilik dörtte bir kapasite ile çalıştıklarını, tüm bölgeye ürün gönderdiklerini kaydetti.

"Sağlanan huzurla memleketimizde yatırım yapmaya karar verdik"

Cizre Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstil fabrikası kuran Mehmet Nuri Buzdağ, 25 yıldır tekstil sektöründe faaliyet yürüttüklerini, daha önce İstanbul'da olan yatırımlarını ilçeye taşıdıklarını aktardı.

"Daha önce terör saldırıları nedeniyle bölgede yatırım yapmada ticari anlamda çekincemiz vardı ama sağlanan huzurla, ortağımla memleketimizde yatırım yapmaya karar verdik." ifadelerini kullanan Buzdağ, 100 kişiye istihdam sağladıklarını belirtti.

Buzdağ, salgın nedeniyle fabrikada yüzde 50 kapasiteyle çalıştıklarını, salgının sona ermesiyle istihdam sayısını 300'e çıkarmayı hedeflediklerini dile getirerek, bu sayede bölgede yaşayanlara katkı sunmak, bölgedekilerin mevsimlik işçi olarak batıya göç etmek zorunda kalmasının önüne geçmek istediklerini dile getirdi.

"İnsanımıza iş ve AŞ vermek bizim için gurur kaynağı"

Yatırımcı Veli Aslan da kurdukları fabrikada kapı imalatı yaptıklarını ve ürettikleri ürünleri Irak'a ihraç ettiklerini ifade etti.

Huzurun sağlandığı Şırnak'ta ticari bir canlanmanın yaşandığına dikkati çeken Aslan, huzur ve yatırımın birbiriyle orantılı olduğunu aktardı.

Aslan, "Sağlanan huzurla insanlar burada yatırım yapıyorlar. Huzur olmadığı için 5 yıl önce batıya gitmek zorunda kaldım. Bölgede sağlanan huzurla memleketime yatırım yapmaya karar verdim. 40 kişiye iş ve AŞ vermek bizim için gurur kaynağı." diye konuştu.

Cizre Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mazlum Budak ise terör saldırıları nedeniyle daha önce batıya göç eden iş insanlarının huzurun ardından Şırnak'a yatırım yapmaya başladığını, tersine göçün sağlandığını belirtti.

Yatırımcıların OSB'lere olan ilgisinin kendilerini memnun ettiğini anlatan Budak, salgının bertaraf olmasıyla sonuçların çok daha iyi olacağını düşündüklerini bildirdi.

???????Budak, "Salgına rağmen bir yıl içerisinde Cizre OSB'de 39 yatırımcı üretim yapıyor ve bu üreticiler 394 kişiyi istihdam ediyor." şeklinde konuştu.

İstihdam, Yatırım, Şırnak, GÖÇ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Şırnak'a yatırımda tersine göç yaşanıyor - Son Dakika Ekonomi


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