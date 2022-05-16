Son dakika haber... Sopayı almak isterken kanala düşen 7 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
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Son dakika haber... Sopayı almak isterken kanala düşen 7 yaşındaki çocuk öldü

16.05.2022 10:42
Son dakika haber... Sopayı almak isterken kanala düşen 7 yaşındaki çocuk öldü

Son dakika haber... Adana'da sopayı almak isterken sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuk, kaldırdığı hastanede dün gece hayatını kaybetti.

Adana'da sopayı almak isterken sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuk, kaldırdığı hastanede dün gece hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 7 yaşındaki Muhammet Söğüt, aynı yaştaki arkadaşı Mert Yavuz ile birlikte sulama kanalı kenarına geldi. Söğüt kanal kenarında sopa görüp almak istedi. Ancak sopayı alırken dengesini kaybedip kanala düştü. Bu arada arkadaşı Yavuz da çığlık atarak yardım istedi. Yavuz'un bağırması üzerine olay yerine gelen vatandaşlar sulama kanalına çocuğu kurtarmak için atladı ancak çocuk bulunamadı. Vatandaşlar bir taraftan da polise ve sualtı ekiplerine haber verdi. Çocuklarının sulama kanalında kaybolduğunu öğrenen aile de kanal kenarına gelerek arama çalışmalarına katıldı. Anne Leyla Söğüt bir umutla kanal kenarında çocuklarını aradı. Çocuk bir sürü sonra bulanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün gece hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya - İHA)

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Sulama Kanalı, Söğüt, Adana, Çocuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Sopayı almak isterken kanala düşen 7 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika


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