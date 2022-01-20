Son dakika: Su seviyesi yükselen Bafa Gölü eski manzarasına kavuştu - Son Dakika

Yaz aylarında etkili olan kuraklık nedeniyle suların bir miktar çekildiği Bafa Gölü, Muğla'da son haftalarda etkili olan yağışlarla eski haline dönmeye başlarken baharı andıran manzaralar sunuyor.

Eşsiz doğal güzellikleri, biyolojik çeşitliliği ve çevresindeki tarihi kalıntılarıyla bilinen Bafa Gölü, uluslararası öneme sahip sulak alanlar arasında yer alıyor.

Milattan Sonra 3. yüzyıla kadar Ege Denizi'nin bir koyu olan ancak Büyük Menderes Nehri'nin getirdiği alüvyonların birikmesiyle göle dönüşen Bafa, aralarında nesli tükenmekte olan kuşların da bulunduğu 261 kuş türüne üreme ve kışlama ortamı sağlıyor.

Muğla ile Aydın sınırlarında yer alan ve "Latmos" olarak bilinen 8 bin yıllık kaya resimlerinin bulunduğu Beş Parmak Dağları'nın gölgesinde, ziyaretçilerine eşsiz bir manzara keyfi sunan Bafa Gölü, balıkçılığın da önemli merkezlerinden.

Balıkçılar, gölde yılan balığı başta olmak üzere farklı türleri avlayarak kazanç sağlıyor. Kuş cenneti Bafa, foto safari için bölgeye gelen amatör ve profesyonel fotoğrafçıların da odağında.

Yazın kurak geçmesi nedeniyle suların bir miktar çekildiği göl, son günlerdeki yağmurlarla eski günlerine dönmeye başladı.

Bafa Gölü'ndeki Kapıkırı ve Gölyaka yerleşim yeri kıyılarında yaz aylarında kirlilik nedeniyle oluşan su yosunu ve balçık, bölgede son günlerde yaşanan etkili yağışlarla temizlendi, su kalitesi arttı.

Gölün eski haline dönmesiyle bölgeye düzenlenen fotosafari turlarına katılan vatandaşlar bölgedeki doğal güzellikleri fotoğraflıyor.

"Balıkçılar yeniden ağ atmaya başladı"

Bafa Gölü'nün köyleri için vazgeçilmez olduğunu ifade eden Kapıkırı Mahallesi muhtarı Necmettin Mekeci, yağışlarla gölün dolmaya başladığını ve yaz aylarında görülen kuraklığın ortadan kalktığını söyledi.

Gölün kendini yenilemesiyle Bafa Gölü'nde yılan balığı, kefal ve levreklerin çoğaldığını belirten Mekeci, "Yaz aylarında göl bir miktar çekilmişti. Ancak yağışlarla yeniden eski seviyesine ulaştı. Balıkçılar yeniden ağ atmaya başladılar. Yağışlar bu şekilde devam ederse daha da iyi olacaktır. Bölgemizde kooperatife bağlı ortalama 100'den fazla teknede 370 balıkçı var." ifadelerini kullandı.

Bölgede yaklaşık 12 yıldır balıkçılık yapan Muammer Çakır da yağışlardan bölgenin oldukça olumlu etkilendiğine işaret etti.

Aralık ve ocakta bölgede etkili yağışın olduğuna dikkati çeken Çakır, "Gölümüz eski seviyesine ulaşmak üzere. Bu durumdan çok memnunuz. Güzel bir kış geçiriyoruz. Gölümüz balık konusunda da oldukça zengin. Kefal ve yılan balığı başta olmak üzere 4-5 çeşit balık bulunuyor. Bu sene bereketli geçiyor." diye konuştu.