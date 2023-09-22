Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist etkisiz hale getirildi

Son Güncelleme: 22.09.2023 10:32

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"HAK ETTİKLERİ KARŞILIĞI VERİYORUZ"

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Tek amaçları bulundukları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri karşılığı veriyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 PKK/YPG'li teröristi başarılı operasyonlarla etkisiz hâle getirdi."

Son Dakika: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist öldürüldü

SÖZDE ASAYİŞ SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan; bir operasyon haberi de Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan geldi. MİT, terör örgütü PKK/KCK-YBŞ'nin sözde Sincar asayiş sorumlusu Halid Reşo Kasım'ı, Irak'ın Sincar kentinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Sincar bölgesine sızan saha ajanları, terör örgütünün Sincar yapılanması Şengal Savunma Birliklerinin (YBŞ) sözde asayiş sorumlusu "Dindar Avesta" kod adlı Kasım'ın yerini tespit etti. Gerçekleştirilen operasyonla Kasım ve korumaları etkisiz hale getirildi.

ÇOK SAYIDA SİVİLİN ÖLÜM TALİMATINI VERMİŞTİ

Terör örgütü PKK'ya 2014'te katılan Kasım, teröristlerin eğitiminde görev aldı, örgüte eleman kazandırma faaliyetlerindeki birimlerin sorumluluğunu yürüttü. PKK/KCK-YBŞ'nin sözde Sincar genel asayiş sorumlusu olan Kasım'ın bölgede çok sayıda sivilin ölüm talimatını verdiği belirtildi.

Son Dakika: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist öldürüldü

Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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