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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Bingöl'de konuştu - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Bingöl'de konuştu

10.01.2022 17:02

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Türkiye'nin tarımsal üretim ve verimlilik açısından dünyada 10'uncu sırada yer aldığını belirterek, "Sahip olduğumuz değerleri çok iyi değerlendiren bir ülkeyiz.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Türkiye'nin tarımsal üretim ve verimlilik açısından dünyada 10'uncu sırada yer aldığını belirterek, "Sahip olduğumuz değerleri çok iyi değerlendiren bir ülkeyiz. Tarımsal hasıla itibarıyla da Avrupa'nın 1. ülkesiyiz." dedi.

Tunç, Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen "Tarım Öğretiminin 17. Yılı Programı"nda, tarımın öneminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında arttığını söyledi.

Gıda arz güvenliğinin sağlanması noktasında herkeste fikir birliğinin oluştuğunu dile getiren Tunç, "Dünyada salgın süresince 'gıda milliyetçiliği' diye bir görüş oluştu." ifadesini kullandı.

"Verimi artırmak zorundayız"

Türkiye'nin tarımsal faaliyette kullandığı alanın 23 milyon hektar olduğunu belirten Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu 23 milyon, ihtiyaçlarımızı karşılayacak yeterlilikte değil. Bu yıl tekrar bir çalışma yaptık. İlave tarımsal alan ihtiyacımızın 4,3 milyon hektar olduğuna dair uzmanların raporu çıktı. Önceki yıllarda toplam Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) içerisinde tarımın hasılası yüzde 15'lerdeyken bugün yüzde 6,5 civarına düşmüştür. Bu Avrupa ülkelerinde yüzde 3, Amerika'da yüzde 1 civarında. Sanayi sektörü, hizmetler sektörü, bilişim sektörü, enerji sektörü ve diğer sektörler bu alanda daha fazla ivme kazandı, daha büyük kalkınma sağladılar. Kaynaklarımızı ne yazık ki artıramıyoruz. Topağımızı artırma imkanımız yok. Biz verimi artırmak zorundayız."

"Tarımsal hasıla itibarıyla Avrupa'nın birinci ülkesiyiz"

Tunç, bilim alanındaki verimin suyla sağlanabileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Fakat su fakiri bir ülkeyiz. Dünya standartlarında yarı kurak iklim kuşağındayız ve küresel iklim değişikliğinin getirdiği sıkıntıyı daha fazla hissediyoruz. Geçen yıl kuraklığı yaşadık, inşallah bu yıl yaşamayız diye ümit ediyoruz ama buna rağmen toprak varlığı itibariyle dünyanın yaklaşık 30. ülkesiyiz. Tarımsal üretim ve verimlilik açısından dünyada 10. ülkeyiz. Sahip olduğumuz değerleri çok iyi değerlendiren bir ülkeyiz. 2014 yılında Bakanlıkta çalışmaya başladım. O günden itibaren de biz tarımsal hasıla itibarıyla da Avrupa'nın 1. ülkesiyiz ve bu hiç değişmedi. Şu anda Avrupa'da birinciliğimiz hep devam ediyor. Bu konuda üreticilerimiz ve çiftçilerimiz son derece başarılılar."

İlk çiftçiliğin ve tarımsal üretimin Mezopotamya'da olduğuna değinen Tunç, 12 bin yıl önce tohumun toprakla buluştuğu kadim bir kültüre sahip olunduğunu aktardı.

Tunç, bu toprakların binlerce yıldır işlendiğini söyledi.

Programda daha sonra Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Bakan Yardımcısı Tunç'a plaket takdim etti.

Programa, Belediye Başkan Vekili Sait Kolak, Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Çiftçi, Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Aygün ve üniversite öğrencileri katıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Bingöl'de konuştu
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Bingöl'de konuştu
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Bingöl'de konuştu
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Bingöl'de konuştu

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Bingöl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Tunç, Bingöl'de konuştu - Son Dakika
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