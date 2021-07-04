Son Dakika! "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi: Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum - Son Dakika

"Erken seçim yapılacak mı?" sorusuna ünlü anketçiden çok net yanıt! Tarih bile verdi

Çiftlik Bank üzerinden 77 bin kişiden 500 milyon lira vurgun yaparak yurt dışına kaçan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, teslim olacağına yönelik açıklamasının ardından dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla Türkiye'ye getirildi. Aydın'ın, Bursa'da bir bodrum katta başlayan Çiftlik Bank macerası, 3 yıllık firarın ardından dün sona erdi. Resmi ifadesi henüz alınmayan Aydın ile bir ön görüşme yapıldı. Soruşturmanın gelişimi açısından önemli detaylar kaydedildi.

NİÇİN TESLİM OLDUĞU MERAK KONUSUYDU

Öte yandan en çok merak edilen sorulardan biri, bu kadar zaman sonra Aydın'ın niçin teslim olduğuydu. TRT Haber'in ulaştığı ilk bilgilere göre, Aydın İstanbul Emniyeti'ndeki ön görüşmesinde, ailesiyle sorun yaşadığını, ayrılık noktasına geldiğini, yurt dışında çevresinde de zorluklar çıkarıldığını söyledi.

BREZİLYA'DAN LİSTEYLE GELDİ

Mehmet Aydın ayrıca tüm borçlarını ödeyeceğini belirterek, borcu kadar alacakları da olduğunu da söyledi. Brezilya'dan gelirken yanında şirketiyle ilgili belgelerin dışında alacaklıların bulunduğu bir liste de getirdiği öğrenildi.

DÜN AKŞAM SORULARA CEVAP VERMEMİŞTİ

Dün akşam, İstanbul Havalimanı'na saat 22.10'da getirilen Aydın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Aydın, Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin havalimanındaki ek binasına götürüldü. Adliye çıkışı İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürülen Aydın, muhabirlerin ısrarlı "Paralar bitti mi, paraları ne yaptınız, paralar bittiği için mi teslim oldunuz, paraları mafyaya kaptırdığını doğru mu?" sorularına cevap vermemişti.