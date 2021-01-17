Son dakika: Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Edirne'de kısıtlama kapsamındaki vatandaşlar dışarı çıkmadı, evlerinde kaldı.

İzin kağıtlarıyla işlerine gidenler dışında sokaklar boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri farklı noktalarda kısıtlama denetimi gerçekleştirdi. Temizlik işçileri de kent merkezindeki cadde ve sokakları temizledi.

Kentte önceden yoğunluğun olduğu yerlerden Saraçlar ve Çilingirler caddeleri ile Tahmis Meydanı'nda sakinlik gözlendi. Selimiye Meydanı'nda da sessizlik hakim oldu.

Kırklareli'nde de kısıtlamayla birlikte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Normal zamanlarda araç ve insan yoğunluğunun yaşandığı Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri, kısıtlama nedeniyle sakin günlerini yaşıyor.

Polis ekipleri, zaman zaman ana caddelerde denetimler gerçekleştiriyor.

Tekirdağ

Tekirdağ'da kısıtlama ve soğuk havanın etkisiyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Ev ihtiyaçlarını gidermek ve işlerine gitmek için izinli olanlar haricinde cadde ve sokaklarda sakinlik yaşanıyor.

Kentte normal zamanlarda yoğunluğun olduğu yerlerden Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.