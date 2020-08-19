Son Dakika: TSYD İzmir Şubesi'nden 6'ncı voleybol turnuvası

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi, geleneksel hale getirdiği voleybol turnuvasını bu yıl Simya Metal sponsorluğunda 6'ncı kez gerçekleştirecek. Simya Metal 6. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası, 24-26 Ağustos tarihleri arasında Atatürk Voleybol Salonu'nda yapılacak. Turnuvaya Axa Sigorta Efeler Ligi'nde İzmir'i temsil eden Arkas spor ve Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma'nın yanı sıra Afyon Belediye Yüntaş ile İnegöl Belediyespor katılacak. Turnuvada pazartesi günü saat 14.00'te Arkasspor-Afyon Bld, 17.00'de TFL Altekma-İnegöl Bld karşı karşıya gelecek. Salı günü İnegöl-Arkas, Afyon-TFL, çarşamba günü ise İnegöl- Afyon, Arkas- TFL maçları oynanacak.

TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, salgın sürecinden her alanda olduğu gibi spor dünyasının da olumsuz etkilendiğini belirterek, "Şartlar ne olursa olsun geleneksel turnuvamızı sürdürme kararı aldık. Organizasyonumuzun devamlılığı konusunda bu zorlu koşullara rağmen bize verdikleri desteklerinden dolayı Türkiye Voleybol Federasyonu'na, kulüplerimize ve sponsorumuza teşekkür ediyoruz" dedi.Simya Metal Genel Müdürü Çağatay Eren, spora ve turnuvaya katkı vermekten mutluluk ve gurur duyduklarını ifade ederken, Türkiye Voleybol Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Hakan Gürsu, spor yazarlarına turnuva için teşekkür etti. Turnuvanın tanıtım toplantısına Arkasspor Menajeri Mustafa Turan, TFL Altekma Yönetim Kurulu Üyesi Burak Köse, Atatürk Voleybol Salonu Sorumlusu Nektel Koyuncu, TSYD genel merkez yöneticileri Nuri İmre ve Suavi Yardımoğlu da katıldı.