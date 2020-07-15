Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: 15 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre; 947 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 215 bin 940'a yükseldi. 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 5 bin 419'a yükseldi. Öte yandan Bakan Koca, Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan'da 3 gündür vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 15 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre; 42 bin 320 test yapıldı ve 947 yeni vaka tespit edildi. 17 kişi ise hayatını kaybetti. Böylelikle, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 419'a, toplam vaka sayısı ise 215 bin 940'a yükseldi.

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İYİLEŞEN HASTA SAYISI 198 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan bin 13 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 197 bin 733'e yükselmiş oldu. Toplam test sayısı 4 milyon 107 bin 498, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 401, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise bin 206 oldu.

6 İLİMİZE DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1.000'in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan'da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 20:44 

Son Dakika Güncel Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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