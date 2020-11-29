Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Türkiye'nin Ukrayna için önemli bir stratejik ortak olduğunu belirterek, "Bunun önemi çok fazladır. En yüksek düzeyde yapılan toplantılara bakacak olursak, yoğun iş birliğimiz sadece politik anlamda değil, ekonomik anlamda ve sektörel iş birliğimizde de kendini gösteriyor." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısında konuşan Şmıgal, ilk kez Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştirdiğini, Türkiye ve Ukrayna arasındaki iş birliğinin başarılı olacağını ve iki ülkenin başarıya ihtiyacı bulunduğunu ifade etti.

Şmıgal, Türkiye'nin, Ukrayna için önemli bir stratejik ortak olduğuna işaret ederek, "Bunun önemi çok fazladır. En yüksek düzeyde yapılan toplantılara bakacak olursak, yoğun iş birliğimiz sadece politik anlamda değil, ekonomik anlamda ve sektörel iş birliğimizde de kendini gösteriyor." dedi.

Ukrayna'nın Türkiye ile birlikte büyümek istediğini aktaran Şmıgal, "İnanıyorum ki birlikte büyüyeceğiz. Pandemiye rağmen Ukrayna ve Türkiye birlikte gelişiyor. Pazarlarımız ve ekonomilerimiz gelişiyor." diye konuştu.

Şmıgal, Ukrayna'nın özellikle son birkaç ay içinde yatırım kolaylıkları, sağlık reformları gibi birçok alanda adımlar attığını aktararak, "Türkiye'nin sahip olduğu kamu-özel sektör iş birliği tecrübesinden Ukrayna faydalanacak. İki ülke arasında özellikle altyapı, inşaat, enerji alanlarda iş birliği olabilir ve birlikte iş yapabilirler." diye konuştu.

Türkiye ve Ukrayna arasında, tarım, enerji ve IT'nin iş birliği yapılabilecek en önemli alanlar olduğunu vurgulayan Şmıgal, "Turizm konusunda pandemiye rağmen iş birliklerimiz devam edecek. Ortak gelişimimiz için hızımızı kaybetmemeliyiz. Bu yolda en önemli adım serbest ticaret anlaşması olacaktır. Bunun üzerinde çalışıyoruz." dedi.

"Globalleşmeden ziyade glokalleşme ile karşı karşıyayız"

DEİK Başkanı Nail Olpak da 20 Ağustos'ta Türkiye-Ukrayna Interconnected Business toplantısının gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Olpak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin, bazı kavramların hayatımızda daha fazla değişmesine yol açtığını, dijital teknolojiler ve yapay zekanın hayatımızda daha çok yer kapladığını söyledi. Olpak, devamla şunları kaydetti:

"Globalleşmeden ziyade glokalleşme ile karşı karşıyayız. Rekabetçilikte ölçek ekonomisini konuşurduk, büyüdükçe daha rekabetçi olunur. Ancak salgın bize tek kaynağa bağlı olmanın risklerini öğretti. Lojistikte uzaklık ve yakınlık kavramlarını konuşurduk. Pandemi ile 'ulaşılabilirlik' diye yeni bir kavram ortaya çıktı. Bu çerçevede güven ve tedarik zincirinin hayatımızda bundan sonra daha fazla rol oynayacağını düşünüyoruz."

DEİK Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı Ruşen Çetin de bugünkü toplantıda Ukrayna için büyük önem taşıyan ulaştırma altyapısı alanında yatırım olanaklarının ele alındığını bildirdi.