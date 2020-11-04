Son dakika... Yağmur kazaları da beraberinde getirdi: 4 araç birbirine girdi - Son Dakika

Kırıkkale'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar oluştu.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Ankara- Samsun D-200 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim B. idaresindeki 19 EA 799 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden Yasin E.'nin kullandığı 06 FJ 2235 plakalı Citroen marka otomobile arkadan çarptı. Savrulan otomobil, sol şeritteki Adem K. idaresindeki 71 DR 548 plakalı Renault marka otomobil ile Rasim K'nın kullandığı 55 AD 848 plakalı Renault otomobile çarptı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE