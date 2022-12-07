Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ankara'daki ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı - Son Dakika
Üye Girişi

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ankara'daki ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı

07.12.2022 18:24

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ankara'daki ofisinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Eski CHP Milletvekili Ensar Öğüt, Öztürk'ün durumunun iyi olduğunu belirtirken emniyet güçleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yenilik Partisi Genel Başkanı, 26'ncı ve 27'nci dönem Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Ankara Çankaya'daki partisinin genel merkezinde kendisiyle görüşmek için gelen kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı. Yılmaz, kalçasından yaralanırken, saldırgan ise kaçtı.
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ankara'daki ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı

HASTANEYE KALDIRILDI

Partililerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Yılmaz'a ilk müdahaleyi yaptı. Öztürk Yılmaz, daha sonra ambulansla özel hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ankara'daki ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı

PARTİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Yenilik Partisi'nden yapılan açıklamada, "13'üncü Cumhurbaşkanlığı adayı ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı" denildi.

"BAYGINLIK GEÇİRDİ"

Eski CHP Milletvekili Ensar Öğüt, "Öztürk Yılmaz baygınlık geçirdi ancak şu an durumu iyi" dedi.

ÖZTÜRK YILMAZ KİMDİR?

Yılmaz, 11 Haziran 2014 tarihinde DEAŞ tarafından Musul Başkonsolosluğu'na yapılan baskın sonrası 43 kişiyle birlikte 101 gün boyunca alıkonuldu. 20 Eylül 2014 tarihinde 43 personeli ile birlikte serbest bırakıldı. 2 Temmuz 2015 tarihinde Büyükelçiler Kararnamesi ile Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi olarak atandı. Duşanbe Büyükelçiliği görevinden 3 Eylül 2015 tarihinde istifa ederek, 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ardahan 1. sıra milletvekili adayı oldu ve milletvekili seçildi. 20 Kasım 2018 tarihinde CHP'den ihraç edildi. 20 Temmuz 2020 tarihinde Yenilik Partisi'ni kurdu ve 9 Ağustos 2020 tarihinde partinin genel başkanı seçildi.

YORUMLAR
500
Yenilik Partisi MYK üyesi Osman Yaylagül, saldırıyla ilgili açıklama yaptı Yenilik Partisi MYK üyesi Osman Yaylagül, saldırıyla ilgili açıklama yaptı Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, bacağından dört bıçak darbesi aldı Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz, bacağından dört bıçak darbesi aldı

Öztürk Yılmaz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ankara'daki ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı - Son Dakika


Son Dakika
18:02 Esenyurt'ta bir hasta, böbrek taşı şikayetiyle gittiği tıp merkezinde "morfin bağımlısı" haline getirildiğini açıkladı: Doktor, 700 bin liramı aldı
18:02 Dünya Kupası, Galatasaray'a yaramadı! Çok sayıda sakatlık yaşandı
17:35 Galatasaray'da yüzleri güldüren teklif! Fatih Terim'in prensinden piyango vurdu
17:25 Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ankara'daki ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı
17:20 ABD Başkanı Biden'ın yine dili sürçtü! Ne dediğini kendi de anlamadı
17:19 Sosyal medya hesabından duyurdu! Birol Gür, MHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden istifa etti
17:04 Bülent Ersoy'u karşısında gören küçük kız, bakışlarıyla sosyal medyada gündem oldu
16:59 Fenerbahçe, yeni Arda Güler'ini buldu! Jesus'un gözüne giren genç, A Takım'a kazandırılacak
16:54 Bakanlığın asgari ücret açıklamasında kafa karıştıran ifade! Kim oldukları merak ediliyor
16:39 Ünlü iş insanı Ömer Faruk Başaran, Büyük Türkiye Hareketi'ni başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2022 18:41:25. #1.13#
SON DAKİKA: Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ankara'daki ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement