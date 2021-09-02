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Son dakika... YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika... YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından konuştu Açıklaması

02.09.2021 23:32
Son dakika... YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından konuştu Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberleri: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Yükseköğretim Kurulu salgından bağımsız olarak derslerin ve Avrupa Kredi Transfer Sisteminin (AKTS) kredilerinin yüzde 40'ına kadar olan kısmını üniversitelerin online olarak verebileceğini veya çevrim içi verebileceğini karara...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Yükseköğretim Kurulu salgından bağımsız olarak derslerin ve Avrupa Kredi Transfer Sisteminin (AKTS) kredilerinin yüzde 40'ına kadar olan kısmını üniversitelerin online olarak verebileceğini veya çevrim içi verebileceğini karara bağlamış vaziyette." dedi.

Özvar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de katıldığı düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, YÖK'ün ortaya koyduğu çerçeve kurallar dahilinde üniversitelerin bugün itibarıyla yerleşkelerde gerekli tedbirleri aldığını belirtti.

Yüz yüze eğitim ve Kovid-19 tedbirlerine yönelik kararları üniversitelerle paylaştıklarını bildiren Özvar, şunları kaydetti:

"Bu kararların başında hibrit veya harmanlanmış veya karma tabir edilen öğretim usullerinin üniversiteler tarafından kullanılabileceğini karara bağlamış bulunuyoruz. Üniversitelerimiz, harmanlanmış modelle birlikte yüz yüze ders yapma imkanının yanı sıra YÖK'ün aldığı kararla derslerin yüzde 40'ını çevrim içi yapabilme yetkisine haizdir. Üniversitelerimizin her biri bu konuda gerekli çalışmayı tamamlamıştır. Yani üniversitelerimiz şu anda hangi derslerini yüze yüze, hangi derslerini online olarak yapacağını belirlemiş ve kendi kamuoyuyla paylaşmış bulunmaktadır."

Özvar, üniversiteler açısından önemli hususlardan birinin gençlerin aşı olması olduğuna işaret ederek, "Yükseköğretim Kurulu Başkanı olarak üniversitelerimizde yüz yüze eğitime gelecek öğrenci kardeşlerimden, benim gelecekteki meslektaşlarımızdan istirhamım, ricam aşı olmalıdır. Ben de onlara bu vesileyle aşı olmalarını tavsiye ediyorum ve öneriyorum." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin Kovid-19 aşısı olmuş ve olmamış öğrencilerin yurtlardaki ortak kullanım alanlarının ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin sorusu üzerine Özvar, Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının konu hakkında yakın zamanda açıklama yapacağını bildirdi.

Özvar, bu kararın üniversitelerin yerleşkeleri içindeki yurtları da kapsadığını hatırlatarak, "Bu bakımdan hepimiz bunu bekleyeceğiz ama tabii kampüsler için almış olduğumuz tedbirlerin, üniversitelerimizin içindeki yurtlarda da geçerli olacağını duyurmak isterim." ifadesini kullandı.

Üniversitelerdeki uzaktan eğitim süreci

Özvar, üniversitelerde uzaktan eğitimin belirlenmesi konusunda kimin karar merci olacağına yönelik soruyu yanıtlarken, şu bilgileri paylaştı:

"Yükseköğretim Kurulu salgından bağımsız olarak derslerin ve AKTS kredilerinin yüzde 40'ına kadar olan kısmını üniversitelerin online olarak verebileceğini veya çevrim içi verebileceğini karara bağlamış vaziyette. Yani bu salgına bağlı, salgınla endeksli bir karar değil, bilhassa bunu vurgulamak isterim. Ama bu salgın şartlarında salgının seyrine göre üniversiteler kredilerinin veya derslerinin o kadarlık bir kısmını online olarak verebilecekler diye ifade ediyoruz."

Özvar, pek çok üniversite tarafından ortak servis derslerinin çevrim içi verildiğini ancak yeni dönemde bu imkanın biraz daha genişletildiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Bu eğitim usulünün veya yönteminin kullanılabilmesi, üniversitelerimizin veya yükseköğretim kurumlarının yetkisi dahilindedir. Kendileri kendi mahalli şartlarında, üniversitenin içinde bulunduğu duruma, öğrenci sayısına, derslik sayısına, öğrenci yoğunluğuna, öğrenci başına düşen kapalı alan metrajına göre bu enstrümanı tabiri caizse kullanabileceklerdir. Üniversitelerin bu konuda tam yetkili olduğunu ifade etmeliyim. Ayrıca üniversitelerin de bu konuda kararlarını aldıklarını ifade etmek isterim. Yani üniversiteler hazırlıklarını bu konuda tamamladılar. Bunların kararlarını alacak değil, almış vaziyetteler, hazırlıklarını tamamladılar ve bu salgın şartlarında öğrencilerini dersliklerine, kampüslerine beklemektedirler."

Bilim Kurulu, Koronavirüs, Erol Özvar, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından konuştu Açıklaması - Son Dakika


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