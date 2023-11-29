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Sorduğu soru yüzünden linç edilen Eylül Öztürk, fena patladı: Cehalette son nokta, gücüm kalmadı - Son Dakika

Sorduğu soru yüzünden linç edilen Eylül Öztürk, fena patladı: Cehalette son nokta, gücüm kalmadı

Hakkında soruşturma başlatılan ve Amerika'da olmasına rağmen yurt dışına çıkış yasağı getirilen fenomen Eylül Öztürk "Ben zaten yurt dışındayım nasıl olacak?" dediği için tepki çekti. Pişkinlikle suçlanarak linç edilen Öztürk, "Cehalet son nokta. Sorduğum soruyu bile manipüle ediyorlar. 30 yaş yaşlandım, müthiş zor bir süreç" dedi.

29.11.2023 - 16:02,
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Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi" adıyla paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında soruşturma başlatıldı ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Bir süredir yurt dışında yaşayan ve soruşturma başlatılan isimler arasında yer alan Eylül Öztürk'ün "Ben zaten yurt dışındayım, nasıl olacak" diye sorması kullanıcıların tepkisini çekti. Gelen yorumlara ateş püsküren Öztürk, "Cehalet son nokta" diyerek isyan etti.

SÖZLERİ KIZDIRDI

Bir süre önce yurt dışına yerleşen Eylül Öztürk, soruşturma kapsamında yurt dışı yasağı getirildiğini duyunca "Demek ki soruşturmaya veya incelemeye dahil olduk. Bu beni çok mutlu etti. Demek ki sona yaklaşıyoruz. Hep bir belirsizlik vardı. Ama ben zaten yurt dışındayım, o nasıl olacak anlamadım. Neyse bunu avukatıma sorayım" dedi. Öztürk'ün açıklamasını tepki gösteren birçok kullanıcı "Pişkin gibi yurt dışında olduğunu söylüyor" ifadelerini kullandı.

Sorduğu soru yüzünden linç edilen Eylül Öztürk, fena patladı: Cehalette son nokta, gücüm kalmadı

"UĞRAŞACAK BİR ŞEY BULAMAYINCA SORUMU MANİPÜLE EDİYORLAR"

Gelen yorumların ardından sitem eden fenomen, yeni bir açıklama videosu yayınlayarak şunları söyledi: "Twitter cehalette son nokta. Birkaç tane deli kuyuya taş atıyor herkes onun peşinden gidiyor. Ben zaten yurt dışındayım getirilen yurt dışı yasağı nasıl olacak diye sordum. Savcı ifadeye çağırırsa Türkiye'ye gelmem için pasaport lazım ama benim pasaportum askıya alınmış gözüküyor. Çok acayipler yani. 'Florya'da evleri var' dediler olmadı. '24 tane ev var' dediler olmadı. 'Başkasına devretti' dediler o da tutmadı. '4 milyona, 10 milyona şirket açmış' dediler o da tutmadı. Hepsinin cevabını aldılar. Artık uğraşacak bir şey bulamayınca sorduğum soruyu bile manipüle ediyorlar. Karşılarındaki insanın suçlu olduğuna o kadar eminler ki 'suçlu ve kaçtı' diyorlar."

"GÜCÜM KALMADI"

"Çok zor bir durum geriliyorsunuz, sinirleniyorsunuz. Hiç yapmadığınız bir şeyle ilgili basının geldiği son noktayı görüyorsunuz. Benim hayatım boyunca en tahammül edemediğim şey adaletsizlik olmuştur ve şu an da bununla sınanıyorum. Sürekli manipülasyon yapıyorlar ve başkalarını da yönlendiriyorlar. Müthiş zor bir süreç. 30 yaş yaşlandım. Soruşturmanın hemen bitmesini istiyoruz. İfadeyse hemen gidip verelim. Yeter ki nefes alalım bizim için hiç kolay değil. Burada bile bakışların üzerimizde olduğunu görüyoruz. Bir ara '5 milyon dolarla yurt dışına kaçtı' diye haberler yapıldı. Bu süreçte acayip kilo verdim, elim ayağım titriyor. Bu sürecin bitmesini istiyorum artık. İddiaların doğru olmadığını açıklıyoruz ama bunu ortaya atan kişi de çıkıp 'ben yanılmışım' demedi. Bu psikolojik şiddet. Ben yapmadım desem de inanmayacaklar. Zan altında kalmak çok kötü. Bir insanın başına gelebilecek en kötü şey iftira. Ben bunun son noktasını gördüm. Gücüm kalmadı artık. Devam edemeyecekmiş gibi hissediyorum çok zor."

Sorduğu soru yüzünden linç edilen Eylül Öztürk, fena patladı: Cehalette son nokta, gücüm kalmadı
Sorduğu soru yüzünden linç edilen Eylül Öztürk, fena patladı: Cehalette son nokta, gücüm kalmadı

Eylül Öztürk, Sosyal Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Sosyal Medya Sorduğu soru yüzünden linç edilen Eylül Öztürk, fena patladı: Cehalette son nokta, gücüm kalmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sorduğu soru yüzünden linç edilen Eylül Öztürk, fena patladı: Cehalette son nokta, gücüm kalmadı - Son Dakika
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