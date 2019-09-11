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Sorgun Kaymakamı Güneş görevine başladı

1 saat önce

Son yayımlanan kararnameyle Şanlıurfa Vali Yardımcılığı'ndan Sorgun Kaymakamlığına atanan Bahadır Güneş, görevine başladı.

Sorgun Kaymakamı Güneş görevine başladı, System.String[]

Son yayımlanan kararnameyle Şanlıurfa Vali Yardımcılığı'ndan Sorgun Kaymakamlığına atanan Bahadır Güneş, görevine başladı.


Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sorgun'un büyük bir ilçe olduğunu ve buna göre de artıları eksileri bulunduğunu ifade etti.

4 yıl banka memurluğu, 16 yıl da kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevinde bulunduğunu belirten Güneş, "1975 yılında Balıkesir İvrindi ilçesinde doğdum. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimimi Balıkesir ve Erzurum'da tamamlayarak, 1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldum. Kütahya Pazarlar, Sinop Dikmen ilçelerinde vekaleten görev yaptıktan sonra yurt dışında 9 ay süreyle Leicester Üniversitesi'nde yabancı dil eğitimi aldım. Sonra sırasıyla Afyonkarahisar Bayat, Karabük Ovacık, Iğdır Tuzluca Kaymakamlığı, Ağrı Vali Yardımcılığı, Artvin Vali Yardımcılığı, Armutlu Kaymakamlığı, Çorum İskilip Kaymakamlığı, Şanlıurfa Vali Yardımcılığı yaptım." diye konuştu.

Balıkesir, Şanlıurfa, İvrindi, Sorgun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:12 Kaynak: AA
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