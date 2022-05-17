Sosyal Güvenlik Haftası - Son Dakika

Karaman İl Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürü Serdar Fındık, Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutladı.

Fındık, makamında düzenlediği toplantıda, Sosyal Güvenlik Reformu'nun 16 Mayıs 2006'da kabul edildiğinden, her yılın 16 Mayısını içine alan haftanın Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlandığını söyledi.

Bu tür haftalar toplumda farkındalık yaratma, bilgilendirme ve bilinçlendirme açısından önem taşıdığına değinen Fındık, şunları kaydetti:

"Sosyal Güvenlik Kurumunu, herkese ve her kesime tanıtmak, insanlarda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz etkinliklerde, iletişimin her yöntemi kullanılarak toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışacağız. Hafta boyunca gelenekselleşen bazı faaliyetlerimizi bu yıl da yapmayı sürdüreceğiz. Paydaşlarımız olan sendikalar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve kamu yöneticilerine ziyaretler gerçekleştireceğiz."