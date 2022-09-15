SOSYAL KONUT BAŞVURUSU İÇİN BANKA ÖNLERİNDE YOĞUNLUK SÜRÜYOR - Son Dakika
Üye Girişi

SOSYAL KONUT BAŞVURUSU İÇİN BANKA ÖNLERİNDE YOĞUNLUK SÜRÜYOR

15.09.2022 13:05

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 12.00 itibariyle Sosyal Konut Projesi'ne başvuran sayısının 1 milyon 150 bin olduğu öğrenildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 12.00 itibariyle Sosyal Konut Projesi'ne başvuran sayısının 1 milyon 150 bin olduğu öğrenildi.

Yalın Onat ERGÖR - Emre Can URAN/İSTANBUL(DHA)- TOKİ tarafından gerçekleştirilecek Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesine başvurmak isteyenler bugün de bankaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ tarafından Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak 250 bin sosyal konut projesinin başvuruları dün başladı. Başvuruların kamu bankaları ve e-devlet üzerinden yapılacağı duyurulmuştu. Başvuru için Esenler'deki bir kamu bankasına gelenler bugün de erken saatlerde bankaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bankaya başka bir işlem yapma için gelenler de sıraya girmek zorunda kaldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre ise, 12.00'a kadar Sosyal Konut Projesi'ne başvuran sayısının 1 milyon 150 bin olduğu öğrenildi.

"SABAH 08.00'DA GELDİM 3 SAATTİR BEKLİYORUM"

Banka önünde başvuru için bekleyen Songül Öztürk "Ben sabah 08.00'dan beri bekliyorum 3 saat oldu. Dün de gelmiştim, çok yoğun ve kalabalık. Bekliyoruz başvurumuzu yapmaya geldik. Dün başvuramadım, bugün de erkenden geldim. Sıraya girdim ama epey sıra vardı. Proje güzel ama talep çok olunca nasip. 16 senedir kirada oturuyorum, eşim de asgari ücretle çalışıyor. 2+1'e başvuracağım" diye konuştu.

"SIRANIN BİZE GELECEĞİNİ SANMIYORUM"

Başvuru yapmak için Ramazan Böğürçek "Ben 09.00'da geldim, 2 saat oldu. Bir nevi kira öder gibi kendi evinin parası ödenecek. Şu an 5 bin liradan aşağı kira yok. Ben belediyede çalışıyorum, ben 5 bin lira nasıl kira verebilirim ki? Geçen gün bir ev sorduk 7 bin lira dediler. 1988'den beri kirada oturuyorum, 4 bin 500 lira kira ödüyorum"dedi. Zeynep Algün "Ben geç kaldım, Ziraat Bankası diye gittim ama burasıymış. Bu kadar insanın bugün işlem yapabileceğini ve sıranın bize geleceğini sanmıyorum. 30 senedir kiracıyım, 3 bin lira kira ödüyorum. Bana çıkma şansını yüzde 40 olarak görüyorum" dedi.

YORUMLAR
500
Van, Muş ve Hakkari'de sosyal konut projesi için başvurular sürüyor Van, Muş ve Hakkari'de sosyal konut projesi için başvurular sürüyor Aksaray'da sosyal konut projesine başvuru yapmak isteyenler banka önlerinde yoğunluk oluşturdu Aksaray'da sosyal konut projesine başvuru yapmak isteyenler banka önlerinde yoğunluk oluşturdu Merkez Bankası rezervleri 113,7 milyar dolar oldu Merkez Bankası rezervleri 113,7 milyar dolar oldu
Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SOSYAL KONUT BAŞVURUSU İÇİN BANKA ÖNLERİNDE YOĞUNLUK SÜRÜYOR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:05 Azerbaycan çatışmalarda 400 Ermeni askerinin öldürüldüğünü duyurdu
18:51 Trabzonspor, Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 puanı için sahada! İşte temsilcimizin Kızılyıldız maçındaki ilk 11'i
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine CHP'den sert eleştiri: Dört çocuğundan Türkiye'de okuyan yok
18:17 "Vali militan, kaymakam militan" sözleri nedeniyle CHP'li Berhan Şimşek'e adli para cezası verildi
18:10 Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinden yeni hamle! Tüm sosyal medya hesaplarını kapattı
17:59 Şampiyonlar Ligi'nde Neymar'ın gol sevincine kart gösteren hakemin maç sonunda özür dilediği ortaya çıktı
17:52 Avrupa ülkesi enerji krizine çözüm için Türkiye'den güney koridorunu kullanmayı talep etti
17:47 Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular
17:28 Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş
17:20 Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 19:09:14. #1.11#
SON DAKİKA: SOSYAL KONUT BAŞVURUSU İÇİN BANKA ÖNLERİNDE YOĞUNLUK SÜRÜYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement